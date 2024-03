"KADA SAM JOJ REKAO, MAJKA JE ZAKUKALA" Evo kako je Đani dobio nadimak, jedan čovek mu je promenio život

Mnogi pevači poznati su u javnosti po svojim umetničkim imenima, a jedan od njih je i folker Radiša Trajković Đani.

Iako ga danas svi znaju kao Đanija, malo ko zna da je folker 1994. godine objavio album kao Radiša Trajković.

Međutim, kako je otkrio, on je tada zamolio svog saradnika, harmonikaša Mišu Mijatovića, da mu pomogne da smisli umetničko ime, kako bi njegov album bolje prošao.

- Dođem ja kući i kevi i ćaletu kažem: "Od sada se zovem Deni", a meni ćale poželi sreću, dok je keva tužno zakuka: "Sine, je l’ možeš da promeniš to ime Deni? Znaš da komšija ima psa koji se tako zove, da nam se ne smeje cela ulica?". Tada sam rekao Miši: "Menjam u Đani" - ispričao je folker kroz smeh.

Radiša Trajković Đani u braku je sa suprugom Slađanom više od dve decenije, a kako je i sam priznao, on je svoju ženu prevario više puta.

- Slađa Trajković je jedina žena koju sam voleo i koju volim otkad postojim. Naravno, muškarac sam, varao sam, muljao, lagao. Koji Balkanac nije? Znam da mi ona to ne bi oprostila da u svakom trenutku nije znala da je nikada nisam prevario srcem i da nikada nisam bio zaljubljen u drugu ženu. Sedam žena u danu da imam, nijedna me ne bi emotivno pomerila - rekao je on svojevremeno za "Alo".

