"BILA SAM ISFRUSTRIRANA I UPLAKANA" Olja Bajrami progovorila o učešću u rijalitiju, pa otkrila da li se KAJE

Olja Bajrami bila je gost u emisiji „Zvezde Granda Specijal“ i osvrnula se na svoje učešće u rijalitiju i priznala da li se kaje ili ne što je učestvovala u takvom televizijskom formatu.

foto: Nedim Bajramović

- Više i ne pamtim to svoje učešće. To je bilo pre 5 godina. Moram da objasnim po hiljaditi put, da ne znam šta mi je bilo. Ja sam izbacila pesmu „Mesečar“ koja je postala veliki hit i počela sam da radim. U međuvremenu sam objavila još jednu pesmu „Ruzmarin“. Ali imala sam privatno ogromne probleme i više nisam znala šta ću sama sa sobom. To sada zvuči neverovatno – ispričala je Olja i dodala:

- Bila sam toliko isfrustrirana i uplakana. I tužna. Htela sam da pobegnem iz realnog sveta i ušla sam u onu ludaru tamo. Zvala sam svoga prijatelja i molila ga da uđem tamo a on se krstio i levom i desnom.

foto: Nedim Bajramović

Pevačica je otkrila i da je tada izazvala ogorman haos svom menadžmentu.

- Sećam se kada sam izašla da mi je jedan od menadžera rekao da je bila zbrka, „Zvoni mi telefon traže tvoje nastupe a ja tebe gledam na TV-u i ne znam šta da kažem“, pričao mi je menadžer.

Pevačica je priznala i da joj nije nimalo žao što je učestvovala u rijalitiju, ali verovatno to sada ne bi ponovila.

- Uradila sam to. Iskrena da budem, ne kajem se. Bilo mi je super iskustvo, videla sam šta ne želim da budem. Ja mogu sve, ali ne želim. Možda zvuči pretenciozno, ali tako je. Da mogu da vratim vreme ne bih ušla nikad ali ne kajem se što sam bila tamo – priznala je Olja.

Kurir.rs/Grand

Bonus video:

00:10 Olja Barjami ispred zgrade gde zivi kompozitor