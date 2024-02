"RALETU I ANI ĆU POSLATI VINJAK DA NAZDRAVE" Kompozitor optužio Olju Bajrami da mu je smestila skandal, usledio brutalan odgovor

Nakon što je kompozitor Goran Ratković Rale obnovio saradnju sa Anom Nikolić, nakon što ga je grebala i čupala ispred njegovog studija krajem decembra, strasti se ne stišavaju.

On je u izjavi za emisiju "Eksluzivno" rekao da se između njih u ljubavnom smislu nije ništa desilo, te da su dugogodišnji prijatelji i da je priču oko haosa smislila pevačica Olja Bajrami.

- Ana i ja se poznajemo od 1998. ili 1999. godine, kad je prvi put došla u studio kod mene da nešto snima. Mi smo prijatelji toliko godina. To što se pričalo da se nešto desilo između nas, to nema veze sa istinom. To neko pokušava, ne neko, već ta treća osoba to pokušava da iskoristi za svoj marketing, što je meni baš bedno - istakao je Rale.

Ovim povodom za Kurir se oglasila Olja, koja je u večeri skandala bila kod Raleta u Studiju.

- Ako se nisu svađali kako su se pomirili? Fali elementarna inteligencija da se da takva izjava u javnost sa takvim naslovom. Glavno je pitanje zašto me Rale nije odmah demantovao u javnosti već sad kad ima interes za to. U ovoj grotesknoj komediji se tačno zna ko pije, a ko plaća i ništa ja tu ne bih dodala. Ko pravi karijeru na skandalima zna svako, nismo zaboravili prisvajanje pesama drugih pevačica. Ani i Raletu želim sve najljepše, kad budem imala vremena od nastupa i novog albuma, poslaću im po čokanj Vinjaka da nazdrave novom prijateljstvu - poručila je Olja, koja je, podsetimo, rešena da tuži Anu zbog pretnji.

- Da, tačno je. Preko tako užasnih stvari neću da pređem - rekla je tada kratko pevačica.

