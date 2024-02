PUJ PIKE NE VAŽI! Ana Nikolić grebala, čupala i pljuvala Raleta, a on joj oprostio pa završili hit album! Za SKANDAL optužena ONA

Ana Nikolić pomirila se sa Goranom Ratkovićem Raletom, koga je nedavno verbalno i fizički napala ispred zgrade gde ovaj kompozitor živi i radi.

Iako je Rale tada istakao da je zbog ovog skandala s Anom izgubio inspiraciju da radi na njenom novom albumu, s kojom je u prijateljskim odnosima više od 20 godina, oni su ipak zakopali ratne sekire i završili njen album, za koji mnogi tvrde da je jedan od najboljih u njenoj karijeri.

Kako saznajemo od izvora, sve pesme su već završene, a Anu u narednom periodu očekuje snimanje spotova.

- Ana je rešila da se pomiri sa Raletom. Oni su drugari toliko godina i vrlo brzo je zaboravila na sve loše što se desilo između njih. Pre nekoliko dana su sve završili, a oni koji su čuli pesme su oduševljeni. Na Anu pozitivno utiče i to što je zaljubljena do ušiju u svog novog dečka Nemanju. Sve joj je to dalo dodatnu motivaciju da ponovo uđe u studio i rad sa Raletom privede kraju. Presrećna je i jedva čeka da album ugleda svetlost dana. Nije ga planirala, ali se prosto desio - kaže naš sagovornik i dodaje:

- Pored Raleta, na albumu su radili i Danijel Pavlović, dok je tekstove pisala jedna žena još uvek nepoznata javnosti. Ana smatra da to ništa nije slučajno i da pokojna Marina Tucaković odozgo gleda sve i da je tu sa njom. Album će se zvati po numeri "Hvala i doviđenja", koji je hit na prvo slušanje, a svi tipuju i na pesmu koju je Ana posvetila svojoj majci Milijani, s kojom ima turbulentan odnos, iako je voli najviše na svetu - završava naš izvor.

Inače, iako je pevačica Olja Bajrami za Kurir tada priznala da je do incidenta između Ane i Raleta zaista došlo i da je ona bila svedok ovom događaju, Rale je to demantovao i istakao da je celu priču smislila upravo Olja, kako bi na ovaj način bila aktuelna u medijima.

- Ana i ja se poznajemo od 1998. ili 1999. godine, kad je prvi put došla u studio kod mene da nešto snima. Mi smo prijatelji toliko godina. To što se pričalo da se nešto desilo između nas, to nema veze sa istinom. To neko pokušava, ne neko, već ta treća osoba to pokušava da iskoristi za svoj marketing, što je meni baš bedno - istakao je Rale za emisiju "Ekskluzivno".

