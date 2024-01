"KO JE OLJA BAJRAMI?" Pevačica tvrdi da joj je koleginica pretila, podnela i tužbu, evo koliko se Ana Nikolić POTRESLA

Pevačica Ana Nikolić i kompozitor Goran Ratković Rale potukli su se ispred njegovog studija u Beogradu u decembru prošle godine. Kod njega u studiju se našla i pevačica Olja Bajrami, koja je svedočila neprijatnoj sceni.

Pevačica je u besu pretila i njemu i Olji, pa je koleginici poručivala: "Ošišaće te navijači!". Kako je Kurir pisao, Olja Bajrami je rešila da presavije tabak i da tuži pevačicu.

Sada se tim povodom oglasila Ana Nikolić.

- Ja sam prvo tražila broj Selme Bjrami. Uopšte nisam znala da dotična postoji. Ne znam zašto se ona mešala kada je nisam ni videla u studiju kod Raleta. Olja Bajrami je totalno nebitna - rekla je Ana Nikolić.

Sporni događaj, podsetimo, dogodio se kada je Ana došla ispred Raletovog studija, zvala ga i vređala i pominjala Olju. Pevačica iz Bosne je nakon toga u intervjuu za Kurir otkrila sve šta se dešavalo te večeri:

- Pretila mi je. Svašta je govorila. Pretila mi je navijačima, rekla mi je da će da me ošiša, rekla je... Ma, da ne pominjem, sve jako ružno. Ne mogu da objasnim koliko je to ružno i sramotno za nekada onakvu zvezdu, a sad kraljicu svih naslovnih strana žute štampe. Na šta se ona spustila, meni je to strašno. Ne možeš da povređuješ ljude oko sebe samo zato što si ti povređena pa pališ sve pred sobom. Ispadam budala koja se tu našla. Treba da objašnjavam zašto sam došla kod producenta u studio da donesem pare i završim svoju pesmu. Sramota! Prvenstveno, ne možeš da čupaš ljude s kojima sarađuješ, tako se ne ponaša jedna zvezda.

Nikolićeva je trenutno u vezi sa izvesnim Nemanjom, od koga se ne razdvaja i kako mediji pišu, njega je pevačica zaposlila kao ličnog šofera.

