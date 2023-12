"ANA MI JE PRETILA NAVIJAČIMA I ŠIŠANJEM, A RALETA JE ČUPALA" Olja Bajrami besna: Ako mi ta žena stane na žulj, objaviću poruke

Olja Bajrami umešana je u žestoku svađu između Ane Nikolić i kompozitora i producenta Gorana Ratkovića Raleta. Dok su se njih dvoje raspravljali ispred studija, tokom čega je Paraćinka i fizički nasrnula na njega, unutra se nalazila pevačica iz Bosne.

foto: Nedim Bajramović

U intervjuu za Kurir ona priča šta se sve dešavalo u noći skandala i poručuje da se oglasila jer ne želi da bude upletena u nešto što s njom nema nikakve veze.

- Došla sam u petak predveče kod Raleta da završimo pesmu. Snimala sam, pričali smo, rekla sam mu da sam videla na televiziji da radi sa Anom album. Pitala sam ga kako to ide, rekao mi je dobro i u jednom momentu mu je zazvonio telefon. Rekao mi je da će doći Ana, ja sam odgovorila: "Super, ja ću sad da idem". Rekao mi je da ostanem, ali je nakon nekog vremena sišao ispred zgrade da uzme neke naočare. Rekla sam mu da se ne zadržava, jer ne mogu dugo da ostajem pošto imam i druge obaveze.

Šta se tad desilo?

- Zadržao se duže, oko pola sata. Poslala sam mu poruku. Pitala sam ga da li će brzo da se vrati, na šta mi je odgovorio: "Evo, sad ću". Tad je nastala vriska i galama.

Oko čega su se posvađali?

- Bilo je teško čuti šta tačno govore, ja sam bila na balkonu na drugom spratu, a oni u automobilu. Čula sam vrisku. Vratio se u studio, pitala sam ga o čemu se radi i zašto se Ana ne popne. Rekao mi je da je to nemoguće, iz kojih razloga, nemam pojma. Počeo je telefon da mu zvoni, raspravljali su se, pitala sam ga zašto ne siđe dole da porazgovaraju jer vidim da žena traži neka objašnjenja. Druga stvar, stavlja mene u lošu situaciju. Tražila sam da mi objasni o čemu se radi. Ja sedim u studiju, ona dole u autu vrišti. Trubila je iz automobila, vrištala je, on je ponovo sišao. Nije se dugo zadržao, možda pet, deset minuta. Vratio se vidno uznemiren. Pitala sam ga šta je sad bilo i on mi kaže: "Rekao sam joj da si u studiju i ona me je počupala". Bilo mi je smešno, ali nisam mogla da se smejem. Nastavilo se dalje. Telefon je zvonio, svašta mu je govorila, pretila. To su bile takve reči, ma sram je bilo što uopšte koristi neku svoju situaciju za lečenje ličnih frustracija i trauma.

foto: Damir Dervišagić

Je l' ona u tim razgovorima pominjala tebe?

- Jeste. Pretila mi je.

Čime?

- Svašta je govorila. Pretila mi je navijačima, rekla mi je da će da me ošiša, rekla je... Ma, da ne pominjem, sve preružno. Ne mogu da objasnim koliko je to ružno i sramotno za nekada onakvu zvezdu, a sad kraljicu svih naslovnih strana žute štampe. Na šta se ona spustila, meni je to strašno. Ne možeš da povređuješ ljude oko sebe samo zato što si ti povređena pa pališ sve pred sobom. Ispadam budala koja se tu našla. Treba da objašnjavam zašto sam došla kod producenta u studio da donesem pare i završim svoju pesmu. Sramota! Prvenstveno, ne možeš da čupaš ljude s kojima sarađuješ, tako se ne ponaša jedna zvezda.

Da li ti je Rale rekao zašto je tako reagovala? Ima li između njih dvoje nešto osim saradnje?

- To sve izgleda kao veza, kao neka svađa u vezi. Da pričam o njima ne mogu, jer stvarno ne znam. Samo znam šta se desilo te noći. Zašto ja ovo sve pričam? Zato što su mene napali, kolateralna šteta sam i zato hoću da kažem šta imam. Želim da se zna o čemu se radi. Sa svojim parama mogu da idem gde hoću, da snimam s kim god hoću i to niko ne može da mi zabrani.

Zašto je njoj zasmetalo što si baš ti u studiju?

- Pretpostavljam zato što smo Goran i ja saradnici još od 2015. godine. Razumem ako si ti bolesno ljubomorna na nekog, ali ne možeš čoveku koji je hitmejker na Balkanu, koji je napravio najveće ženske muzičke zvezde da zabraniš saradnju sa ženskim izvođačima. Čovek u toj situaciji može samo da se zapita od čega ćemo da živimo.

foto: Nedim Bajramović

Je l' tebe zvala?

- Zvala me ja na Vocap. Ne znam odakle joj moj broj telefona. Nisam joj se javila, ali sam joj poslala poruku: "Mene ne mešaj, spusti loptu, ne pravi se luda, ne radi to, nemoj da zoveš novinare i da mi narušavaš mir. Ja posle moram da se peglam s mojim verenikom i da mu objašnjavam šta se desilo".

Šta ti je odgovorila?

- Te poruke, ako nije problem, ne bih iznosila u javnost. Ako mi bude stala na žulj, to ću da uradim, ako se bude normalno ponašala, te poruke nikada neće ugledati svetlost dana. To mogu da joj obećam. Ali ako me bude nagazila, ispašće haos. Ne dozvoljavam da bilo ko ruši moj mir. Ti, devojko, ženo, osobo, gledaj svoj put, svoj pravac, ne mešaj druge ljude u svoje probleme. Ne interesuje me. Jako sam ljuta jer meša mene koja s njima nema ništa. Došla da otpevam pesmu, a oni meni prave paklenu noć. Ja to neću da dozvolim.

Šta se desilo kada je ona otišla? Jesi li prespavala kod Raleta?

- Nisam. Došla sam opet sledećeg jutra da se otpevaju prateći vokali. Oko pola 11 sam došla, odradila to i morala sam da idem dalje.

foto: Nenad Kostić

Zar te nije Rale izbacio iz studija jer mu je ona rekla da si ti zvala novinare?

- Imala sam s njim raspravu. Rekla sam mu da ne može mene da krivi što je on imao svađu. Ja mogu njega da krivim što me je navukao da dođem i prisustvujem toj svađi, ali ako ćemo da krivimo jedni druge, to će da ide unedogled.

Jesi li se čula s njim nakon što si otišla?

- Nisam. Ne želim sebi da pravim nemir, da razmišljam o tome šta je bilo i u kakvim je problemima. Neka se sam čupa iz svojih problema. Ako si se već dogovorio s tom devojkom nešto, nema smisla da dovedeš nekog drugog i da mu ne kažeš: "Slušaj, tako, tako i tako je..." Ispao je haos ni zbog čega. Ja ću s njim uvek da se čujem, a to što se desilo je ružno i ja moram da kažem nešto u svoju odbranu jer će ispasti kao što želi ta devojka, osoba, pevačica, ne znam kako da je nazovem shodno njenom sramnom ponašanju, da ja pravim neku zavrzlamu u toj da kažem njihovoj vezi, ako postoji veza. Ako ne postoji, onda su oni još bolesniji.

Kurir.rs

