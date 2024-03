INTIMNA ISPOVEST PEVAČICE KOJA JE BILA U PAKLU NARKOMANIJE I ALKOHOLA! Otvoreno o porocima i o suprugu: Ostavio me je jer...

Foto: Printskrin / You Tube

Pevačica Zorica Erić, pokazala je koliki je borac kada je svojom snagom i voljom uspela da pobedi narkomaniju i alkoholizam.

Njenu borbu sa porocima podržala je cela porodica, koja joj je i bila najveća motivacija, a sada se prisetila trenutka kada je sadašnji suprug u mladosti ostavio, ali ne zbog poroka, već zato što je pevačica.

„Muž nije mogao da podnese da budem pevačica“

- Imam brak iza sebe i ćerku iz prvog braka. Zanimljivo je da sam pre udaje za prvog supruga bila u vezi 2 i po godine sa sadašnjim suprugom Goranom. Ostavio me je jer što nije mogao da podnese da budem pevačica. Kreten (smeh)- priznala je Zorica i otkrila da se nakon toga udala, a isto je učinio i njen sadašnji muž koji je u međuvremenu dobio sina, a zatim se razveo.

- Veoma brzo sam se i ja razvela i iz Prijedora vratila u Srbiju. Nakon toga, ponovo sam se spojila sa Goranom. Njegov sin Andrija je tada imao 15 meseci, a kasnije smo dobili našu ćerku Elenu - ispričala je pevačica koja iz prvog braka ima još jednu devojčicu.

Danas je srećna što je uprkos svim nedaćama, uspela da sačuva porodicu na okupu.

- Deca su već velika, ne odvajam ih, kada me neko pita uvek kažem da imam troje dece. Ponosna sam što me Goranov sin Andrija voli, ne odvaja me od roditelja. Za njega oduvek postoje mama, tata i Zoka. Držim porodicu na okupu i trudila sam se da sa bivšim supružnicima imamo super odnos zbog dece i uspela sam u tome- istakla je Zorica i dodala da se trudi na sve načine da ugodi porodici.

-Veoma sam dobra domaćica, odlično kuvam. Suprug i deca kažu da sam najbolja kuvarica za njih i da niko ne pravi hranu kao ja. Trudim se da hrana bude raznovrsna i van svakodnevnih kalupa, tako da uvek pripremam nešto zanimljivo. Kad su slatkiši u pitanju, ne znam ništa da napravim. Ni ne trudim se, to jednostavno kupim- kroz osmeh je rekla nekadašnja pobednica.

Zorica je otvoreno govorila o svojoj borbi sa porocima. Danas je srećna što je već duže vreme, kako je istakla, „čista“.

-Pet godina. Tačno pet godina otkako sam prvi put na glas izgovorila da sam zavisnik. Pet godina od prvog odlaska kod lekara. Pet godina bez alkohola i droge. Pet godina potpuno novog života. Pogledajte me sada. Nikad lepša i mlađa. Nikad jača. Ne želim aplauze, samo da vam poslužim kao primer da sve možete - istakla je pevačica.

