"IZGUBIO SAM INSPIRACIJU, OKREĆE MI SE ŽELUDAC" Raletova reakcija posle SKANDALA sa Anom Nikolić, isplivala i slika iz studija

Pevačica Ana Nikolić i kompozitor Goran Ratković Rale posvađali su se ispred njegovog studija u Beogradu, a pevačica je demantovala da je do bilo kakvog incitenta došlo.

Nije poznato zbog čega su se sukobili Ana i Rale, a očevici tvrde da je na licu mesta bio potpuni haos.

Tim povodom oglasio kompozitor koji je otkrio svoju stranu priče.

- Ana Nikolić i ja smo prijatelji više od 20 godina. I to je jedina istina - kaže na početku Rale i dodaje da su počeli tek nedavno da sarađuju:

- Posle toliko godina poznanstva došlo je do saradnje. Ana je tip izvođača koji provodi vreme u studiju i učestvuje u stvaranju pesama koje izvodi. Zbog ove priče sam izgubio inspiraciju da nastavim sa radom na albumu. Trenutno nijedno od nas nema želudac za bilo kakav dalji nastavak ove priče koja je među nama samo umetnička - rekao nam je Rale.

Inače, Ana Nikolić je na svom Instagram profilu objavila fotografiju sa Raletom iz studija baš kada je nastao haos.

Podsetimo, Rale je odmah posle incitenta potvrdio da je došlo do svađe, ali bez tuče, dok je i pevačica Olja Bajrami, koja se u tom trenutku nalazila u studiju, potvrdila da je došlo do sukoba.

- Šokirana sam, ne mogu da verujem da je došlo do toga.Ja godinama sarađujem sa Raletom, to svi znate. Ne znam šta Ana radi sa njim, niti me se tiče, takođe ja nju nisam videla ali ko meni može da zabrani da ja bilo koga vidim?! Došla sam, platila pesmu i otišla. Gospode Bože, ovo je jezivo...

