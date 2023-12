ANA NIKOLIĆ GREBALA, ČUPALA I PLJUVALA ČUVENOG KOMPOZITORA! Skandal ispred Raletovog studija! Unutra bila druga pevačica

Ana Nikolić napala je kompozitora Gorana Ratkovića Raleta. Ona je došla ispred njegovog studija, pozvonila mu na interfon i zahtevala od njega da sidje ispred zgrade.

foto: Printscreen/Ekskluzivno

On je to i učinio, a ona je odmah krenula da ga napada.

- Sve se desilo pre nekoliko trenutaka. Haos je bio ispred zgrade. Rale je bio u studiju sa pevačicom Oljom Bajrami, ona je došla i napravila skandal. Izletela je iz mercedsa, urlala, ceo komšiluk je uznemirila. Baš je nastao haos. Nazivala ga je pogrdnim imenima, pominjala Oju Bajrami, prebacivala mu što je s njom u studiju- kaže naš izvor i dodaje da je Ana još više pomahnitala.

foto: ATA images

- Tad je fizički nasrnula na njega. Grebala ga je, čupala, celog ga ispljuvala. Nekako se izvukao i vratio u studio, ona je nastavila kolima da se vozika ispred zgrade- završava naš izvor

foto: Nenad Kostić

Kontakirali smo pevačicu Olju Bajrami koja je bila šokirana i vidno uznemirana kada smo je kontakirali:

foto: Nemanja Nikolić

- Šokirana sam, ne mogu da verujem da je došlo do toga.Ja godinama sarađujem sa Raletom, to svi znate.Ne znam šta Ana radi sa njim niti me se tiče, takođe ja nju nisam videla ali ko meni može da zabrani da ja bilo koga vidim.Došla sam, platila pesmu i otišla.Gospode Bože, ovo je jezivo...

