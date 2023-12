"KAD JE BEZOBRAZAN IDE NA..." Ana Nikolić otkrila u kakvom je odnosu s Rastom nakon JAVNOG SKANDALA, a evo da li se ZALJUBILA

Pevačica Ana Nikolić progovorila je o svim aktuelnim temama iz svog života, a tom prilikom se dotakla i javnog skandala sa bivšim suprugom Stefanom Đurićem Rastom.

- Ja sam nikad bolje. Tara me čeka u studiju, ona je sada kao moj privezak, u toj je fazi. Kao da idem na put oko sveta, a ne da idem na glasanje, govori mi: ''Mama, ne ostavljaj me...''. Danijel Pavlović me je zvao, pa onda Rale, neka žena nepoznata, a biće sada jako poznata. Marina i dalje upravlja brodom, kao da je njen duh još tu. Posle svih skandala od mojih saradnikai nesaradnika nisam imala nikavu želju ni za čim. Bog uvek ima bolje planove... - otkriva pevačica i dodaje:

- Nažalost, nisam se zaljubila. Stvarno je krajnje vreme da se zaljubim. Samoću možemo da shvatimo i kao usamljenost i slobodu, malo sam dugo slobodna, ja bih da me neko veže... Nemam ni simpatiju, ali bih volela u sledećoj godini da mi se desi... I Tara mi je dala predlog da nađem dečka. Moj broj nema niko, a ja kao moja baba koristim sms poruke - poručila je Ana i otkrila u kakvim je odnosima sa bivšim suprugom.

- Tata je išao na prvi roditeljski, iz vladanja kec. Ja sam pitala da li je pitao zašto ima keca iz vladanja. Mi smo uvek u istim, normalnim odnosima, imamo dete i to tako treba. Ja nisam imala oca, pustila sam da bude kako Stefan i Tara žele. Nekad kad je on bezobrazan ide na fid, a onda malo sklonim fid i tako... Arenu smo preskočili, sledeće godine Ušće - otkriva Nikolićeva.

