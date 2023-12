"DEDA JE UMRO OD ALKOHOLA, JA SAM TAJ DEDA, POKUŠALA SAM DA IZBEGNEM SVE, ALI SE UVEK VRATIM..." Potresna ispovest Ane Nikolić

Pevačica Ana Nikolić bila je gost pre nekoliko meseci u jednoj emisiji i tom prilikom je javno progovorila o teškim porodičnim temama.

Naime, Ana je najpre otkrila zbog čega je bila prinuđena da blokira broj telefona rođene babe, a onda progovorila o dedi koji je bio alkoholičar i kog je porok koštao života.

Nakon toga, ona je svoj razvod od Stefana Đurića Raste uporedila sa razvodima svoje bake i majke, pa priznala i zbog čega je zadržala njegovo prezime.

- Ja sam jedina osoba koja je blokirala babu na telefonu! Baba, ideš na blok na nekoliko dana. Zove me i kaže: ''Kad ćeš da pevaš? Hoću da umrem, kad ćeš ti da pevaš nešto?!" Žena me zove po 70 puta. Ljudi su počeli da misle da mi je to neki dečko... Ja joj kažem da mi nešto telefon nije radio... Javi mi se. Posle je odblokiram. Zamisli da svaki dan slušam njene priče. Moja baka se razvela pre 100 godina kad se niko nije razvodio. Razvela se, jer je deda bio alkoholičar. Ja sam taj deda, on je čovek umro od alkohola. Bio je vaga u horoskopu kao i ja. Ja verujem u taj ženski rodoslov. Ja sam pokušala da izbegnem to, svi mi nešto nosimo. Pokušala sam, ali uvek se vraćaš na taj neki stariji model. Ovo je DNK klasični. Pomešao se pogrešni DNK. Šta da radim - rekla je pevačica i nadovezala se na svoj sučaj o propalom braku.

- Ja sam se udala i takođe razvela. Ja nikad nisam htela da budem žrtva kao moja majka, žrtva mojih loših izbora. Zadržala sam prezime, i dalje sam Đurić. Tako sam tradicionalno vaspitana. Moja baka je uvek volela mog dedu, jer se jako rano razvela. Uvek ga je volela, pred smrt mu je kuvala ručkove, slala... Nešto slično kao kad sam ja išla kod Raste u CZ. Živeo je tamo kao beba, spava, trenira - ispričala je Ana.

