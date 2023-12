OVAKO SU IZGLEDALI MARIJANINI DANI PRE NESTANKA Komšije sve OTKRILE: Mesecima smo iz stana čuli URLIKE, svađu s mužem, a onda...

Pobednica "Velikog brata" Marijana Sajfert nestala je 27. aprila 2022. godine, a od tada su se pojavile različite informacije. Ona do danas nije pronađena i niko ne zna šta se dogodilo.

Potraga za Marijanom već mesecima je usmerena na reku Savu, jer upravo su na obali kod mosta u blizini zgrade u kojoj je živela nađene njene stvari. U međuvremenu joj je preminuo otac, dok njena sestra Maja Kovačević sumnja na najgore.

Ekipa Kurira pokušala je da dođe do Marijaninog supruga Karla Sajferta kad smo posetili kraj u kojem živi u Zagrebu. On nije bio kod kuće, pa smo porazgovarali s komšilukom.

- Marijana je imala velikih problema s alkoholom, često smo je viđali sa ekipom od nekoliko ljudi kako u noćnim satima pije u lokalnom kafiću. Sigurno da je to smetalo Karlu, on je ozbiljan čovek. Čula sam da radi u jednoj firmi kao menadžer, sigurno je da njemu nije trebao ovakav skandal - priča komšinica koja živi u zgradi pored Marijanine.

Kako su nam rekli u komšiluku, iz njihovog stana su se često mogli čuti urlici i vikanje.

- Od njihovih svađa nismo mogli da živimo. Marijana je posle svakog pijanstva imala žustru svađu sa suprugom. Želela je da se razvede od njega, bilo je tu svakakvih problema, ali najviše finansijskih. Cela zgrada je slušala njihove urlike i dranje. Njena agresija se uvek ispoljavala posle izlaska u grad s prijateljima. Jednom je mahala kuhinjskim nožem ka Karlu, e tad je nastao pravi skandal. On se jako uplašio i pozvao Marijaninu porodicu, a nedugo zatim ona je nestala. Varala ga je na svakom ćošku, on je to i sam pričao za medije. Ko zna šta se tu sve izdešavalo - priča komšija koji je želeo da ostane anoniman.

Zanimalo nas je i kako su izgledali Marijanini dani pre nestanka.

- Marijana je dan pre nestanka sedela s prijateljima u kafiću, nakon čega se kasno vratila kući. Prestali su i sa svađama, bili su manji od makovog zrna, ama nisam ih apsolutno čuo. To mi je na prvu bilo baš čudno, a onda sam čuo da je nestala. Tuga velika - ispričao je komšija.

Most mladosti foto: Kurir Marijanine lične stvari pronađene su na Mostu mladosti nedugo pošto je prijavljen njen nestanak. Upravo zbog toga policija se fokusirala na područje reke Save. Ipak, zasad je potraga bezuspešna.Posetili smo i ovo mesto, koje se nalazi nedaleko od stana u kom je Marijana živela s Karlom.U policijskoj istrazi zasad nema vidljivih pomaka, bar Marijanini najbliži ne znaju za njih. Njima je teško da prihvate sumnju da je sama odlučila da završi u reci.

