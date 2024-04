SANJA GRUJIĆ OTIŠLA NA OPERACIJU! Ide da smanji usta, a onda da POVEĆA GRUDI, evo i gde je Marko

evo zašto je odlučila da to koriguje

Učesnica rijaliti programa "Zadruga" Sanja Grujić, od kada se pojavila u javnosti svojim fizičkim izgledom izaziva komentare mnogih, međutim kako je i sama uvek isticala najviše negativnih komentara dobijala je zbog urađenih usana, te je sada odlučila da to i koriguje.

- Danas smo došli ovde da izvadim biopolimer iz usana. Najviše negativnih komentara tokom mog učešća u rijalitiju i medijskog pojavljivanja imam na osnovu fizičkog izgleda, odnosno usana. Ne vadim usta zbog toga što mi to selo kaže, jer to me nikada nije zanimalo, jer ti ljudi nemaju ni prednje zube. Smanjujem usne jer trenutno ni sama nisam zadovoljna svojom veličinom i oblikom koji deluje da nije dobro definisano. Pored toga, vadim usta da bih ispunila želju svojoj majci, pošto je ona od mene mnogo toga očekivala, a nikada nije ništa dobila, pa ovu želju mogu da joj ostvarim i da bude kompletno ponosna na mene, da nemaju komšinice šta da joj kažu uz jutarnju kafu - rekla je Sanja, pa se osvrnula na komentare.

foto: Printscreen Instagram

- Dosadilo mi je kada neko nema šta da mi kaže, da mi onda zamera usta. Postala sam nezadovoljna i vreme je da stanem na kraj tim pričama. Smanjujem ih normalno na prirodnu veličinu, a ja nemam prirodna usta toliko mala i mislim da će mi gledaoci reći da sam "luda" što sam i radila usta.

Sanja je otkrila i koju narednu operaciju planira.

- Odlučila sam se da smanjim usta, a da povećam grudi, to će biti sledeći korak - rekla je kroz smeh Sanja.

Najveća podršku dobila je od svog partnera Marka Stefanovića, kojeg je upoznala u rijalitiju.

foto: Printscreen YouTube

- Meni su njena usta prelepa i mislim da ona to ne radi zbog svoje želje već zato što ima mnogo komentara. Ne dopada mi se to što ona ide da uradi, ali mislim da će biti zadovoljnija. Nisam bio za ovu promenu, iskreno - rekao nam je Marko.

