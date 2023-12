UŽAS! "ŽENA OD SULTANA" SNIMALA SPOT PA BUKVALNO GORELA! Isplivao jeziv snimak iz studija: Pevačica počela da VRIŠTI (VIDEO)

Pevačica Tijana Milentijević, poznatija kao "žena od sultana", nedavno je izbacila novu pesmu, pa je tom prilikom gostovala kod voditelja Ivana Gajića u emisiji Puls Srbije.

U toku gostovanja Gajić je naveo da je iz nekih izvora načuo da je bilo scena koje nisu ušli u spot i da je bilo vatre koja je mogla da prouzrokuje nešto opasno.

foto: Kurir televizija

- Pa taj video postoji, imaju ga neki ljudi - rekla je pevačica.

- Imamo ga i mi - rekao je Gajić, nakon čega je i iznenadio pevačicu puštanjem snimka u emisiji.

01:41 UŽAŠ! ŽENA OD SULTANA SNIMALA SPOT PA BUKVALNO GORELA! Isplivao jeziv snimak iz studija: Pevačica počela da VRIŠTI

- Znaš li dokle je došao benzin, procureo je do moje ruke. Znaš li koliko je to vruće kada je blizu. Uopšte nije bilo zanimljivo, zapalili su me i dlake su gorele.

- Nismo hteli da pustimo deo gde si vrisnula. Želeli smo da pokažemo da si ostala jaka i hrabra.

foto: Kurir televizija

- Baš sam vrištala jako. Ja sam imala želju da to bude nešto na foru vode i vatre i da se odozgo snima. Potpuno je drugačije trebalo da izgleda - rekla je pevačica.

