RASKINULI VUK MOB I ŽENA OD SULTANA? Društvene mreže usijane, fanovi bruje, a jedan potez repera podstakao priče (FOTO)

Reper Vuk Mob nedavno je uplovio u ljubavnu romansu sa pevačicom Tijanom Milentijević, poznatijom kao "žena od sultana" a njegov potez na društevnoj mreži Instagram podstakao je glasine da je došlo do prekida.

foto: Kurir Televizija

Reper je svakodnevno postavljao sadržaj sa svojom novom izabranicom, a da je između njih vladala ljubavna idila nisu ni pokušavali da sakriju od očiju javnosti.

foto: Printscreen

Pevačica je takođe bez ustručavanja postavljala snimke i slike sa reperom i jednom prilikom izjavila da uživaju u romansi i da se nada da će i potrajati.

foto: Printscreen Instagram

- Odskora sam u vezi sa Vukom, to je nešto što mi je definitivno obeležilo ovu godinu. Pojavio se pred kraj, ali ju je ulepšao celu. Divno mi je, sve nam super ide za sada. Srećna sam, to je najbitnije. Sve je počelo nešto pre nego što smo javno to ozvaničili. Neko vreme smo se čuli na Instagramu, a onda smo se videli i upoznali. Odmah potom smo ušli u vezu. Baš sam srećna i zaljubljena - priznaje ona.

foto: Printskrin/Instagram

Fanovi su počeli da komentarišu da je došlo do raskida veze između pevačice i repera, a priče je podstakao njegov postupak time što je obrisao sve fotografije sa njom sa njegovog profila.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/ Nemanja Kadić

