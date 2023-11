"JAVIO SE NA INSTAGRAMU I DOŠAO NA MOJ NASTUP" Žena od sultana o ljubavi sa reperom: Nikada nisam imala ovakvog partnera...

Tijana Milentijević uživa u vezi sa reperom Vukom Mobom, a sada je otkrila detalje njihovog odnosa i priznala da postoji ljubomora, ali u granicama normale.

foto: Printskrin/Instagram

- Svako je, kada mu je stalo nekog, ljubomoran. I ja sam ljubomorna, ne preterano, ali prosto ne dam svoje. Verujem mu i mislim da i on meni veruje, a poverenje je najbitnije - kaže Tijana Em i otkriva kako je uplovila u vezu s njim.

foto: Printscreen/Instagram

- Vuk se meni javio na Instagramu, a nakon toga je došao na moj nastup. Čuli smo se, videli i nakon toga smo ušli u vezu. Lepo nam je, hvala Bogu, i ja se iskreno nadam da će potrajati. Tek smo ušli u drugi mesec, tako da, za sada nam je super - kaže ona i dodaje da se nije u potpunosti preselila u velelepnu Vukovu vilu, ali ne krije da je češće kod njega nego u svom stanu:

foto: Kurir televizija

- Nisam se preselila, ali da provodimo previše vremena zajedno i da sam dosta kod njega, to je tačno. Ogromno mi je olakšanje to što se i on i ja bavimo istim poslom, jer je on neko ko me razume i podržava apsolutno u svemu. On mi govori da treba da izgledam dobro i da budem seksi, a to mi mnogo znači u poslu. Bio je prisutan i kada sam snimala spot i podržao me apsolutno u svemu. Nikada dosad nisam imala takvog partnera. Ranije sam imala tremu i blokadu, a s njim to nije slučaj. S njim uživam u svemu, ne smeta mi kada je tu, naprotiv. Znači mi kad je tu - kaže Tijana Milentijević.

foto: Printskrin/Instagram

"O svabi ne razmišljamo, moja svekrva je predivna žena"

- O svadbi niti pričamo, niti ja o tome razmišljam. Trenutno želim da se posvetim karijeri i pesmama, a mislim da i on tako razmišlja. Ima vremena za sve, nama je trenutno jedino važno što smo srećni sada - kaže ona i otkriva kakav odnos ima sa "svekrvom":

foto: Printscreen/Instagram

- Ne bih to preterano komentarisala, ali mogu da kažem da smo se upoznale i da imamo predivno mišljenje jedna o drugoj.

Kurir.rs/Informer

