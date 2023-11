OVDE TIJANA EM I VUK MOB SADA PROVODE NAJVIŠE VREMENA: Nakon što su obelodanili ljubav, više se ne kriju, a ovo je njihov RAJ

Nakon što su obelodanili vezu Tijana Milentijević i Vuk Mob se bukvalno ne razdvajaju, te tako pevačica sve češće boravi u reperovoj vili.

Reperova kuća važi za jednu od najluksuznijih domova poznatih ličnosti, a jednom prilikom je priznao ko je zadužen za enterijer velelepne vile.

Iako se mnogo spekulisalo ko je zaradio novac koji je uložen u velelepnu vilu, reper je konačno rešio da stane na put glasinama i otkrije ko je bio finansijer.

- Istina je da sam sve ovo ja zaradio iako ljudi to neće da prihvate. Naša muzika je izuzetno plaćena i ja nisam bio od onih ljudi koji su svoje pare trošili na kocku i izlaske jer nikada nisam voleo da izlazim, a i šta će mi to posle petka i subote na poslu. Sve što sam zarađivao ulagao sam u nekretnine jer se nikada ne zna kada muzika može da stane, a mnogima je stala do sada. Meni hvala Bogu nije iako sam bio skeptičan što se tiče moje karijere– priznao je popularni reper.

Zbog prozivki da je novopečeni bogataš Vuk Mob se sa domaćim medijima našalio u svom stilu.

- Bili smo izuzetno siromašni, grejali smo se na drva i onda smo se moj brat i ja igrali sa drvima, tukli se drvima u glavu - rekao je Vukadin kroz smeh, a zatim otkrio ko je zadužen za bogatu trpezu koja je ekipu naše redakcije sačekala tokom praznika, kada nam je otvorio vrata svog luksuznog doma.

– Za trpezu je zadužena žena koju plaćamo jer niko ne zna da kuva u ovoj kući. Hvala Bogu, bogati smo– rekao je reper i priznao da u njihovom domu tokom prazničnih dana vlada velika euforija.

– Kod nas je euforično! Uhvatimo se za ruke i onda igramo kolo po kući, ma baš onako puni euforije. Inače, ja sam jednog jutra rešio ukrasim kuću – kroz smeh je ispričao Gojković.

