"POJAVIO SE PRED KRAJ, ALI ULEPŠAO MI JE CELU GODINU" Žena od sultana zaljubljena do ušiju, otkrila "caku" na koju je pala

Tijana Milentijević poznatija kao Tijana Em, uživa u ljubavnoj romansi sa reperom Vuk Mobom.

foto: Printscreen/Instagram

Vest o ljubavnoj vezi u koju je uplovila sa kolegom Vukom Mobom šokirala je javnost. Iako deluju kao spoj nespojivog, pevačica ističe da je presrećna i prezadovoljna.

- Odskora sam u vezi sa Vukom, to je nešto što mi je definitivno obeležilo ovu godinu. Pojavio se pred kraj, ali ju je ulepšao celu. Divno mi je, sve nam super ide za sada. Srećna sam, to je najbitnije. Sve je počelo nešto pre nego što smo javno to ozvaničili. Neko vreme smo se čuli na Instagramu, a onda smo se videli i upoznali. Odmah potom smo ušli u vezu. Baš sam srećna i zaljubljena - priznaje ona.

Dok govori o Vuku, Tijana ne skida osmeh sa lica, te nas je zanimalo šta je ono što ju je kod popularnog repera kupilo.

- Svašta nešto, stvarno. Jako je šarmantan. Ume lepo da se ponaša prema meni. Poštuje me i ceni me. Smejem se sa njim po ceo dan. Ne mogu da izdvojim jednu stvar u koju sam se zaljubila, sve to - istakla je ona.

foto: Kurir Televizija

Brojne koleginice složile su se sa tim da nije lako biti partner jedne pevačice, ali s obzirom na to da se Vuk bavi istim poslom, Tijana ističe da i te kako ima razumevanja za sve što joj njen posao donosi, ali i uskraćuje.

- On sve razume, možda i više od svih, baš zato što je u istom poslu. Maksimalno me podržava, što meni puno znači. Sve sam bolja u ovome što radim jer me gura, tera me čak i kada mene nešto mrzi da radim. On je u poslu duže od mene, pa mi stalno daje savete, toliko da ne mogu da izdvojim nešto posebno. To je svakodnevno, koje god teme da se dotaknemo, on mi da neko svoje mišljenje i savet. Kažu da ljubav i karijera ne idu zajedno, ali kada smo mi u pitanju ide, jer se mi baš razumemo. I ja njega podržavam maksimalno, možda više nego što on sam sebe podržava. Verujem u njega, kao i on u mene - kazala je ona, pa otkrila da li je u planu i neka poslovna saradnja između Vuka i nje:

- Za sada još nismo o tome razgovarali, ali nije isključeno. Ako potraje veza, a daće bog da potraje jer je sve lepo, možda nekada.

Tijana ne krije da joj popularnost veoma prija, te da se jako lako navikla na nju, iako je postala poznata preko noći.

- Pre nego što sam snimila “Ženu od sultana” sam već pevala pet, šest godina, tako da sam već znala kakav je ovo posao i kako se radi. Jedino što sam za tako kratko vreme postala baš puno poznata i tražena, pa me je sve više i više ljudi prepoznaje na ulici, ali meni to prija, to sam i želela. Ne bunim se, naprotiv, super mi je i lagano sve podnosim - otkrila je mlada folkerka, pa priznala da ipak postoje neke stvari koje je nekada radila, a danas, kada je svi prepoznaju ne može.

foto: Printskrin/Instagram

- Nedostaje mi ta sloboda. Konstantno brinem da li me neko snima ili slika gde god da se krećem. Ne mogu do prodavnice da idem, a da nisam koliko-toliko sređena. Jedino mi to nedostaje, da mogu da izađem iz kuće u pidžami. Ništa drugo, sve ostalo što mi se radi, stižem. Sve se može kad se hoće.

Kurir.rs/ Blic

03:19 Vuk Mob o napuštanju muzike