"TO JE BILA VIŠE STRAST NEGO LJUBAV" Otkriven razlog raskida Žene od sultana i Vuka Moba! Evo kod koga je pevačica odmah otišla

Nakon što su mesecima delili ljubavne trenutke na društvenim mrežama, Vuk Mob i Tijana Em su, prema nezvaničnim informacijama, okončali svoju romansu.

foto: Printscreen Instagram

Iako su često objavljivali zajedničke fotografije, u poslednje vreme su prestali s tom praksom, a Vuk je čak uklonio sve prethodne zajedničke slike.

- Zbog velikog pritiska javnosti, jednostavno nisu mogli više da izdrže zajedno. Mislim da je to više bila neka strast između njih, nego što je bila „ljubav“. Primetio sam da je došlo do zasićenja, to su čak i oni sami priznali, možda su ipak prenaglili. Tijana se odmah spakovala i otišla kod svojih, verujem da je želela malo da se isključi iz svega – tvrdi izvor.

Pevačica poznata kao Žena od sultana i reper se još uvek nisu oglasili ovim povodom.

Kurir/Alo

