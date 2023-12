"MARINA IDALJE UPRAVLJA MOJIM BRODOM" Ana Nikolić najavila album pa sa KNEDLOM u grlu priznala da joj nedostaje Tucakovićka

Ana Nikolić progovorila o planovima u narednoj godini i tom prilikom otkrila šta najviše priželjkuje u 2024.godini pa najavila novi studijski album.

foto: Printscreen Premijera - Vikend specijal

Pevačica je na samom startu otkrila da sprema novi album i da joj mnogo nedostaje Marina Tucaković koja je jedna od zasluženijih za njenu karijeru.

- Razmišljam, čitam one tekstove, ali Marina i dalje upravlja brodom. Imam utisak kao da je njen duh i dalje tu, i kao da se kockice slažu, jer ja nisam imala u planu ni jedan album, pogotovo posle skandala koji su mi priredili saradnici, tačnije nesaradnici. Nisam imala nikakvu želju ni za čim, bila mi je potrebna distanca - rekla je Ana.

foto: Printscreen Premijera - Vikend specijal

Ana je potom otkrila da ima želju da se zaljubi:

- Ja bih da se zaljubim, vreme je stvarno je vreme, stvarno je dosta. Malo bih da se vežem, priželjkujem to nešto u sledećoj godini - otkrila je Ana pa je progovorila o naslednici i njenom odrastanju:

foto: Ata images

- Ona je sada u predškolskom i tamo je glavna, i to joj je super. Snalazi se, i ima nekih dečaka koji gledaju samo u nju.

Pevačica je potom progovorila o odnosu nje i bivšeg supruga Stefana Đurića Raste:

- Odnos nas dvoje je takav kakav je. Mi imamo dete, ja nemam oca i meni je to bilo teško. Ja sam pustila da Tara i on imaju svoj odnos, imamo i on i ja naš odnos, ali to je nešto drugo. Oni su bitni - dodala je Ana.

Kurir.rs/Pink/ preneo/ N.K.