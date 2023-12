ANA NIKOLIĆ 2 SATA ČAMILA ČEKAJUĆI U AUTU ISPRED RALETOVOG STUDIJA! Kompozitor se oglasio posle SKANDALA, a evo šta kaže pevačica

Pevačica Ana Nikolić napala je kompozitora Gorana Ratkovića Raleta ispred njegovog studija, što je demantovala, ali su pevačica Olja Bajrami kao i sam kompozitor potvrdili da je do incidenta došlo.

- Ne želim da dajem komentar na to - prvo je rekao Rale a zatim i potvrdio da se desila svađa.

foto: Nenad Kostić

- Desila se manja čarka, ali ništa od toga čupanja, tuče i ostalog. Razumem da verovatno sve mora da bude malo pompezno, ali nije nasrnula na mene - objasni je kompozitor.

foto: Petar Aleksić

Ekipa Kurira je posle saznanja da je Ana nasrnula na kompozitora, poslala pevačici oko 22 sata poruku, koju je ona pročitala nakon nekoliko minuta. Za to vreme je bila u autu ispred studija Gorana Ratkovica, gde je bila i ekipa Kurira i fotografisala je. Zadržala se skoro dva sata parkirana na samom ulazu.

Posle toga je otišla kući i ujutru oko 6 poslala poruku tvrdeći da nije bilo nikakvo incidenta i da je ona sa Raletom prijatelj 30 godina.

foto: Petar Aleksić

Podsetimo, kako je Kurir pisao Nikolićeva je došla ispred njegovog studija, pozvonila mu na interfon i zahtevala od njega da siđe ispred zgrade.

foto: ATA images

- Sve se desilo pre nekoliko trenutaka. Haos je bio ispred zgrade. Rale je bio u studiju sa pevačicom Oljom Bajrami, ona je došla i napravila skandal. Izletela je iz mercedsa, urlala, ceo komšiluk je uznemirila. Baš je nastao haos. Nazivala ga je pogrdnim imenima, pominjala Olju Bajrami, prebacivala mu što je s njom u studiju - rekao je naš izvor.

foto: Arpino Sachi

Kurir je kontakirao Olju Bajrami koja je bila šokirana i uznemirena.

- Šokirana sam, ne mogu da verujem da je došlo do toga.Ja godinama sarađujem sa Raletom, to svi znate. Ne znam šta Ana radi sa njim, niti me se tiče, takođe ja nju nisam videla ali ko meni može da zabrani da ja bilo koga vidim?! Došla sam, platila pesmu i otišla.Gospode Bože, ovo je jezivo...

kurir.rs/telegraf/I. L.

