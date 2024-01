OVAKO IZGLEDA DEČKO ANE NIKOLIĆ KAD SE SKINE! Isplivale fotke na kojima je Manja ko od majke rođen, mišići samo pucaju...

Ana Nikolić već nekoliko nedelja uživa u ljubavi sa novim dečkom Nemanjom R. zvanim Manja, a da je ljubav jaka svedoči i činjenica da se on skoro uselio u njen stan na Voždovcu.

foto: Printscreen/Instagram

Sad su se na društvenim mrežama pojavile Nemanjine slike, na kojima pozira ko od majke rođen. On se na njima nalazi bez majice, dok su mu mišići u prvom planu.

- Nemanja se bavi sportom godinama, baš vodi računa o sebi. To mu je i hobi, prati sport, posebno voli fudbal i tenis. Voli da se skida po mrežama i da pokazuje svoje telo. On je razveden, ima sina, koji je nasledio talenat za sport od njega. Zasad se super slaže sa Anom, videćemo koliko će to potrajati jer je on vrlo specifičan čovek. Baš kao i Nikolićeva, zato su se valjda i pronašli. Ne kaže se džaba "Sličan se sličnom raduje" - završava naš sagovornik.

foto: Printscreen

Podsetimo, Ana je nedavno priznala da bi volela da se ponovo zaljubi, što joj se ubrzo i obistinilo.

- Ja bih da se zaljubim, vreme je stvarno je vreme, stvarno je dosta. Malo bih da se vežem, priželjkujem to nešto u sledećoj godini - otkrila je pevačica za emisiju "Premijera - vikend specijal".

foto: Printskrin/Instagram

Kurir.rs

