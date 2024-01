STRAVIČNA ISPOVEST PEVAČA DARUSA DESPOTA: "Otac me je našao ukočenog, sa penom u ustima..."

- Kako su uspeli da me vrate u život u bolnici ni dan danas ne znam. Moja majka je velika vernica i tvrdi da je ona svojim upornim molitvama izmolila Boga da me ostavi u životu - istakao je Despot

Darus Despot, kompozitor, pevač i grafički dizajner, priznao je da je svojevremeno pokušao da izvrši samoubistvo, te da ni danas ne zna kako su lekari uspeli da mu spasu život.

Despot, u svetu muzike poznat po kompozicijama koje je radio za poznate ličnosti poput Željka Joksimovića, Bobana Rajovića, Maje Nikolić i mnoge hrvatske muzičare, te kao autor pesme "Kao stranci" koja je predstavljala Sloveniju na Evroviziji davne 2008. godine, prisetio se najtužnijeg perioda u životu.

To je javno delio i na svom Instagram profilu.

- Jako mi je teško da se prisetim toga, a još teže da snimim i objavim na svom Instagram profilu. To sam učinio jer je brat od meni bliske osobe izvršio samoubistvo i svestan sam statistike na ovu temu i snimio sam. Odlučio sam da pobedim taj izazov u sebi i javno progovorim sa nadom da, ako makar i jednu osobu koja pogleda taj moj video, odgovorim od takvog čina, uspeo sam - istakao je Darus na samom početku.

- Napravio sam neke greške u životu, a jedna od najvećih je taj moj pokušaj samoubistva davne 1994. Interesantno, da mi je upravo tad baš jedna moja greška spasila život. Naime, kako sam grafički dizajner po struci, radio sam tad dizajn za neke etikete i pogrešno sam ispisao neke datume što je naručitelj tog posla video u štampariji i pozvao je na kućni telefon na koji se javio moj otac - istakao je muzičar, a potom otkrio detalje jezivog prizora u njegovom porodičnom domu.

- U tom trenutku ja sam već popio otrov i ležao sam u svom krevetu. Tata je mislio da sam otišao da spavam i rekao je njemu da ne želi da me budi nego će mi reći kad se probudim da ga pozovem. Ali, čovek je bio uporan jer mu zbog te moje greške u tekstu i pripremi za štampu cela proizvodnja stoji i rekao je da će, ako treba lično doći i probuditi me jer je toliko hitno. Moj otac je onda otišao u moju sobu i našao me već ukočenog sa penom u ustima - objasnio je Despot.

- Kako su uspeli da me vrate u život u bolnici ni dan danas ne znam. Moja majka je velika vernica i tvrdi da je ona svojim upornim molitvama izmolila Boga da me ostavi u životu. Kad sam došao sebi u bolnici, ruke su mi bile vezane za krevet, kako ne bih slučajno pokušao ponovo sebi da oduzmem život, ali ja sam bio toliko srećan što sam živ da mi to nikad više nije palo na pamet - ispričao je Darus, prenosi Grand.

Despot ističe da je značajno da se govori o ovim temama i da se ljudi na pravi način savetuju kako da prebrode teške trenutke.

- Hteo bih da poručim svima koji se bore sa teškom depresijom, kao prvo, da najiskrenije i najozbiljnije oproste sebi, da zavole sebe i da shvate da izuzetno vrede. Vrediš samim tim što postojiš. Prekrasno je biti živ i znati svako jutro kad se probudiš da ti je to još jedan dan koji si dobio na poklon. Zato kad me pitaju kako sam tako stalno srećan i optimističan, a nezaposlen sam i jako skromno živim, ja im kažem da sam svakom sekundom života sve bogatiji i bogatiji jer, evo dišem i postojim i okružen sam svojim najmilijima - poručio je muzičar, a onda se i našalio na svoj račun.

- Imam i jednu šalu ili igru, kako god, koju ponavljam sam sa sobom svako jutro, kad ovako mator, ćelav i debeo stanem pred ogledalo, pa namignem sebi i kažem "Daruse, đubre jedno zgodno, koji si ti srećnik što si živ". I tako mi sa radošću počne dan...

SOS telefon za pomoć SOS telefon za pomoć osobama koje razmišljaju o samoubistvu Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević". Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima bez zakazivanja. Ukoliko vam je potrebna pomoć, svakog dana možete pozvati i volontere Centra "Srce" od 14 do 23 časa na broj telefona 0800-300-303 ili im se obratiti mejlom na vanja@centarsrce.org, kao i preko četa na sajtu www.centarsrce.org. Volonteri razgovaraju s ljudima koji su usamljeni, uznemireni, povređeni, tužni, očajni, nesigurni.

