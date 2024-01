OD LJUBAVI DO MRŽNJE! Ovako je puklo veliko prijateljstvo Cece i Mire: "Bolje da ćutim..."

Pevačica Mira Škorić, iako je želela da ostane po strani i ne oglašava po medijima jer je nisu konsultovali zbog pesme "Ne računaj na mene", ipak nije mogla da ostane ravnodušna na "provokaciju" Maje Berović koja je zajedno sa Svetlanom Cecom Ražnatović otpevala duet, a koji su u orginalu otpevale Ceca i Mira. Žestoko joj je odgovorila na društvenoj mreži Instagram, poručivši da Berovićka nije više mlada, a onda je udarila i na Cecu, nazivajući je je "raspalom mentorkom"...

foto: Petar Aleksić, Damir Dervišagić

Mira i Ceca decenijama ne pričaju, ali u vreme dok su obe bile devojke, pre nego što su se udale, Svetlana Ražnatović, tada Veličković i Mira Škorić bile su nerazdvojne prijateljice.

U godinama koje su usledile Ceca i Mira iznenada su prekinule svaki kontakt, a zbog čega - nikada nisu želele da pričaju u intervjuima.

- Što se tiče našeg odnosa, mogu samo da kažem da svaka veza ima svoj početak i svoj kraj, i to uvek s razlogom - kratko je poručila Ceca.

foto: Printscreen YT

Svojevremeno je Mira Škorić istakla da se mnogo razočarala što joj se nekadašnja drugarica nije javila kada je doživela porodičnu tragediju.

- Tačno je da mi Ceca nije izjavila saučešće. Nije me pozvala, nije mi poslala poruku. Pored kraljice svih vremena Zorice Brunclik, prvi put ću da otkrijem, Jelena Karleuša je u tim teškim trenucima bila uz mene i pre svih mi izjavila saučešće. Ceca, eto, to nije učinila. Naravno, nikome ne zameram. Svako ima svoje razloge, ali istina je da me nije pozvala.

foto: Kurir

- Puknu brakovi posle četrdeset godina, a ne jedno prijateljstvo. Ne postoji šansa da se ja prva javim. To što je između nas više nije ni bitno. Ja sa njom nisam u svađi, jednostavno ne komuniciramo, ne družimo se. Eto, prepolovite jabuku, pa pokušajte da je sastavite. Ne može da bude ista. Tako ni nas dve ne možemo da budemo kao pre.

- Ne bih iznosila razlog jer ne postoji, samo je došlo do prekida komunikacije. Nas dve ne mislimo isto, jednostavno nismo isto. Znam da smo nekad bile kao jedno, ali, ne treba plakati, sve je to život. Jasno mi je da je interesantno, međutim, ne treba praviti od komarca magarca. Ceca je veliki umetnik, zvezda, i tu nema govora. U prošlosti sam uvek imala lepo mišljenje o njoj ‒ ispričala je Mira Škorić i naglasila da od pomirenja nema ništa.

foto: Printscreen YT

- Nikada se neću pomiriti sa Cecom. Ne bih ni pričala o tome, bolje da ćutim. Želim joj svu sreću ovog sveta.

JK i ovaj put podržala Miru Iako je nova verzija pesme "Ne računaj na mene" za kratko vreme privukla mnogo pažnje, ima i onih kojima se ovo ne dopada, a jedna od njih je bila i Jelena Karleuša, koja je bliska prijateljica sa Mirom Škorić. foto: Printscreen - Ovu pesmu treba da peva samo ova zvezdetina i pevačina. Uopšte ovim nisam htela da objasnim koliko su one dve ispale jadne... Ne! Mir Božji! Ali, ajde, Nanogica to je standardica, okice vrlja od zla, ali ona druga sa Taško Načić facom?! Ona uopšte nije ispala jadna jer je za to potreban određen IQ... Tako da niko nije jadan - napisala je Jelena na storiju.

Futu briga ko će da se ljuti - Sa Cecom imam dogovor da radimo obrade starih pesama, bez obzira na to ko ih je pevao ranije. Ne mogu da kažem koliko će pesama biti, ali je dvocifreni broj u pitanju. Svi rade to, pevaju se i stari i novi hitovi. Pevaju ih i novi pevači i oni koji su duže na sceni, ali Ceca dosad to nije radila. Ovo je tek početak priče - rekao nam je Radulović, a onda se dotakao i Škorićeve: foto: Printscreen - Ne pratim to ko se naljutio, a ko nije. Verujem da je tu pesmu obradilo mnogo pevača i stvarno ne vidim razlog zašto bi se neko ljutio. To je snimano pre 30 godina, ako me razumete - izjavio je za Kurir Futa.

kurir.rs/svet-skandal/preradio I. L.