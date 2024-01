POTRESNE SCENE U ŠIMANOVCIMA! Janjuš se hvata se za glavu, spomenuo UZROK smrti brata Mihaila: Noćima nisam spavao...

Marko Janjušević Janjuš je počeo da zapomaže dok je pričao sa Mensurom Ajdarpašićem o tragediji koja ga je zadesila.

- Jao šta nas snađe brate moj, jel ja moram da pričam o ovim stvarima ovde, kakva muka brate i ne mogu moram da sam normalan, razumeš ,da mi se majka ne sekira na sve muke kakve ima. Šta nas snađe moj brate, ne možeš da zamisliš, mnogo je to teško sve. Da se to desilo ne mogu da verujem, noćima nisam spavao i ne možeš da zamisliš da se to desilo. Da se nagrdimo tako, za ceo život muka. Neću ni da pričam šta je uzrok, jer ga ne zna niko ovde, samo znam kolika je to muka. I na kraju moraš da nastaviš da živiš i da zarađuješ za svoje, zato moram da budem tu, a glava mi je na trista strana. Ne možeš da zamisliš kakav je ovo pakao u glavi, 27 godina da neko ima i da se to desi, nije mi jasno uopšte - govorio je Janjuš.

Podsetimo, Janjuš je napustio rijaliti zbog smrti brata i nakon 20 dana se vratio u Elitu. Pre nego što se vratio Janjuš je progovorio o svom odnosu s pokojnim Mihailom i njihovoj navodnoj svađi, a otkrio je i da li je njegov brat ostavio oproštajno pismo i šta su pronašli u njegovom telefonu.

00:23 Sahrana Janjuševog brata Mihaila