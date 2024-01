JANJUŠ NE DOLAZI SEBI! Prolio reku suza zbog tragedije koju je preživeo, pa šokirao sve: Maja se više potresla od Aneli!

Marko Janjušević Janjuš nedavno se uselio u Belu kuću, a sada je ustao za crnim stolom i pričom o porodici rasplakao sve.

- Mi kao ljudi smo jako samoživi. Sećam se kao mlađi odem u grad, nije mi jasno što me čekaju do rane zore da se vratim. Kad sam postao otac, shvatio sam šta je briga. Vi ovde mislite da ste pametniji od svih, a niste ni svesni šta je život, a prvi ja. Ja sam prvi bio samoživ, stotinu puta. Shvati čovek da je pogrešio, kad uvidi da je porodica najvažnija. Bolje da su pričali kako sam imao odnose ovde, nego da mi se desilo ovo što mi se desilo. Ovde je svako samoživ. Ja ću da navedem Matoru iz situacije u kojoj je bila, jer sam joj ja rekao da mora da razmišlja o svojoj majci, i svojoj porodici jer je njima najbitnija. Znam da se Matora neće naljutiti na mene. Druga je Miljana, ja sam njoj sto puta rekao da mora da se bori. Meni je moja majka rekla da idem u rijaliti i da se borim, jer je njoj lakše da me gleda. Nijedna ljubav nije relna kako ljubav porodice - rekao je Janjuš.

foto: Printscreen TV Pink

- U mojoj situaciji se Maja više potresla od Aneli, da je mene neko pitao kako će Maja Marinković regovati, ja sam znao da će ona tako reagovati. Ne tražim ja nikome da me žali, ali Maja je osetila tu moju bol. Aneli je samoživa, ja sam njoj prižio mnogo ljubavi, mnogo više nego drugim osobama, ja sam previše sebe dao, ali nije to sa njene strane jačina te ljubavi koju sam ja mislio. Meni je došlo dvojica iz obezbeđenja da me izvedu, i da je došao neko da kaže spakujte mu neke stvari. Ti si meni rekla da bi čekala nekoga do zadnjeg dana, ali ništa. Možda sam ja u nekom lošem stanju, ali ja ne mogu više to, eto - rekao je Janjuš.

foto: Printscreen TV Pink

Marko Janjušević Janjuš je nakon svog izlaganja seo i zaplakao.

U jednom momentu on je ustao i rekao da ga je Majina rekacija na njegovu porodičnu tragediju pogodila, te je Maja zaplakala, a mnogi komentarišu kako je Janjušu još teže bilo kada je video Majine suze.

