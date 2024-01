JANJUŠ USRED TRAGEDIJE DOŽIVEO INCIDENT SA TAKSISTOM! Morao je da reaguje, ona je bila sa njim sve vreme: NA SVU MUKU, ON MENI...

Rijaliti učesnik Marko Janjušević Janjuš vratio se u Elitu pre nekoliko dana, nakon što je imanje napustio zbog porodične tragedije u kojoj je izgubio rođenog brata. Janjuš je prvog dana po povratku bio slomljen, a već drugi dan ušao je u razgovor sa cimerima.

On je tom prilikom otkrio sve o incidentu koji je imao sa taksistom u toku porodične tragedije.

Naime, taksista ga je tokom vožnje sve vreme ispitivao o njegovoj rijaliti partnerki Aneli Ahmić.

- Ja krenuo s Krunom do grada, vidim da taksista prati tu nešto i kaže on meni, priča mi o rijalitiju: "Gde ti je ova? Šta radi ona?", ja kažem: "Stani na ovu stanicu" i kroz prozor mu kažem: "Pu, je**m te u usta". Na svu muku on meni debilčina priča o tome, pljunem ga. Da je imao neko Krunu da mi čuva, evo veruj mi... - rekao je Janjuš.

- Treba da uđem u rijaliti, 300 poruka, 500 poruka, oni mi pišu: "Treba da budeš...Ona te voli...". Pa zamisli teorije kao: "Pobedićeš ako budeš, pobedićeš ako ne budeš" - rekao je Janjuš.

Podsetimo, Jnajuš je po povratku u rijaliti završio ljubavnu priču sa Aneli Ahmić, nakon što je kako on kaže, uvideo sve njene laži koje je govorila, a razlog je i njeno ponašanje dok je bi odsutan.

