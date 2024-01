JANJUŠ UNEO INFORMACIJU IZ SPOLJNOG SVETA! Cimerki otkrio sve! Narod je zgrožen zbog njega, a Kačevenda ostala u ŠOKU

Marko Janjušević Janjuš vratio se u "Elitu" nakon što je nedavno izgubio rođenog brata Mihajla Janjuševića.

Janjuš je sa sobom doneo poklone za Uroša Stanića, a uneo je i informacije iz spoljnog sveta, pa je tako cimerki Mileni Kačavendi otkrio šta se dešava napolju i kako ljudi reaguju na Uroša, a ona je ostala u šoku zbog onoga što je čula.

- A ja i Uroš... Rekord svih rekorda ikada u rijalitiju! Ikada! Ne može da prebroje pregledi, po tri miliona, dva, svaki snimak na mrežama. Sve, naši razgovori, generalno naši klipovi su gledani, ne postoji ništa osim nas dvojice, samo listaš i gledaš, znaš ti šta je to. Ne mogu da vam objasnim! Majke mi, ne bih ja sam za sebe rekao nešto. Ludilo! Samo ću vam reći, misliš da bih ja jurio u ovom stanju da mu uzimam stvari da mi nije značio, i on meni, i ja njemu? Retko je naći takvu osobu. Kad pogledaš, koliko god on zna da bude kvaran, gledan je - rekao je Janjuš.

- On je za tobom kukao po ceo dan - ubacila se Milena Kačavenda.

- Narod je zgrožen kako se ponašaju prema njemu ovde. Sve gledaju, on je najbezbolniji ovde. Misliš da bih se ja iscimao da nisam video... Pusti, brate, nemoj da se šalimo - rekao je Janjušević.

Podsetimo, Janjuš je napustio rijaliti zbog smrti brata i nakon 20 dana se vratio u Elitu. On je tada otkrio šta se desilo napolju, a svi su ostali u šoku kada su čuli da je njegov brat preminuom, a šta je rekao cimerima o poslednjim danima njegovog preminulog brata možete da pročitate OVDE.

