DŽEJ JE IMAO JEDNU ŽELJU PRED SMRT: Folker progovorio o NASLEDSTVU, sefu, 470.000 maraka, a hteo je hteo da mu HODŽA uradi

Sa Ackom Nezirovićem legendarni pevač Džej Ramadanovski bio je nerazdvojni prijatelj više od trideset godina. Provodili su mnoge dane zajedno, često je Acko spavao kod Džeja u stanu na Dorćolu, odlazili su zajedno na nastupe, putovali na more.

Acko se jednom prilikom prisetio momenata koje je provodio sa Džejem, ali govorio i o tome da li je pevač ostavio nasledstvo.

Džej je voleo da deli sve što je zaradio, a kada je reč o nasledstvu, prema Ackovim rečima, jedino što je ostalo od pevača koji je imao veoma bogatu karijeru je stan na Dorćolu u kojem je preminuo.

- Mislim da od nasledstva nema ništa. Džej je voleo sve da deli. Pre više od dvadeset godina dok sam živeo u Beču, imao je sef u banci. Rekao mi je tada, "hajde da ideš sa mnom, u tebe imam poverenja." Tada je imao oko 470.000 maraka, koje je prebacio u drugu banku. Nosili smo mu torbu, da ih prenese. Još mi je rekao "Džoni, ako nas neko napadne, znaću da si nas onda namestio jer si samo ti znao da idemo". Uvek je znao da se našali. Daj Bože da je ostalo nasledstvo, da ostane deci jer su divna i za primer. Ali ne verujem da je imao nešto. Sve je delio. Džeju su pare bile papir kao svaki drugi. Govorio je "zaradio sam to da bih trošio, to ću sve da potrošim". Nikada nije dao da se plati, a sve su bili veliki cehovi. On je bio takav. Dok mi ručamo, on ode kod konobara i plati. Bili smo na svadbi u Puli, zovem ga u tri ujutru da krenemo na spavanje. On ne ide, ostane i u dva sata popodne dolazim do recepcije, a on igra kolo sa kuvarima, konobarima i ljudima koji rade u hotelu i sve ih kiti novčanicama od pedeset evra. Kaže "neka, i oni imaju dece, mi smo uzeli pare sinoć kada smo pevali". Takav je bio on – ispričao je Acko.

- Njegovi otac i deda su sahranjeni po islamu. Džej je govorio "želim da me Hodža okupa i da sve bude kako nalaže islam". Našim prijateljima je to govorio. Tražio je da mu svira violina i tamburica, da bude muzike. Pričao je i da obavezno popijemo rakiju za moju dušu, jer je obožavao da pije. A opet, sa druge strane, slavio je Svetu Petku jer je tu slavu preuzeo od svoje bivše supruge Nade - izjavio je dugogodišnji Džejev prijatelj pre više od 3 godine, a legendarni pevač je sahranjen po muslimanskim običajima.

