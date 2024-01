SNIMAĆE SE NASTAVAK FILMA "NEDELJA" Producent otkrio sve detalje: Nismo se konsultovali sa Cecom...

U susret premijeri igranog filma "Nedelja", zakazanoj za 16. januar u Beogradu, producent Vladan Anđelković otkrio je mnoge detalje o projektu koji je privukao veliku pažnju javnosti.

*U filmu obrađujete detinjstvo i odrastanje Džeja sve do trenutka kada je zakoračio u svet estrade. Da li je tako odlučeno da bi se dodatno naglasila razlika sa filmom "Toma" o Tomi Zdravkoviću ili se uopšte niste obazirali na prethodne projekte koje je publika gledala?

- Nikada nismo razmišljali o drugim filmovima kada smo krenuli u ovaj projekat, uključujući i film "Toma". Odlučili smo da se "Nedelja" bavi životom Džeja, njegovim odrastanjem na Dorćolu. Taj koncert koji je imao predstavlja katarzu njegove karijere i života i smatrali smo da je to najsnažniji završetak ovog filma. Takođe, smatrali smo da je veoma zanimljivo da se prikaže upravo ono što niko ne zna - gde je odrastao, kako je odrastao i postao to što je postao.

*Da li nameravate da snimite i nastavak, koji bi bavio bogatom karijerom Džeja Ramadanovskog?

- Da. Vrlo je moguće da će se to desiti.

*Na kastingu za ulogu malog Džeja bilo je oko 300 mališana. Kako je Alen Selimi dobio ulogu?

- Naša organizatorka iz produkcije, koja je pomagala oko kastinga, izašla je u Skadarliju u kafanu i primerila dečaka koji prodaje ruže. Pitala ga je: "Znaš li da pevaš neku pesmu od Džeja?" i on je otpevao "Nedelju". Ona je to snimila i poslala meni. Čim sam čuo rekao sam joj: "Nađi ga, molim te, ponovo i dovedi ga u kancelariju". Odmah smo znali da je to to.

*Džej je bio prijatelj sa mnogim pevačima. Kako je pao izbor na Cecu da otpeva pesmu "Za kraj" za potrebe filma?

- Ceca je najveća zvezda na ovim prostorima, Džej je bio najveća zvezda na ovim prostorima i zato mislim da je naš izbor logičan. Ceca i Džej su bili veliki prijatelji, Ceca je saradnik Fute i velike Marine, tako da je sa zadovoljstvom prihvatila naš predlog da otpeva "Za kraj", a i na zadovoljstvo svih nas.

*Da li vam je Ceca otkrila neki zanimljiv detalj iz života Džeja?

- Tokom prikupljanja materijala za film i istraživanja života Džeja nismo se konsultovali sa Cecom niti smo je sa time zamarali. Film tretira period do 1991. godine, pa smo se konsultovali sa nekim drugim ljudima.

*Zašto ste odabrali da hit "Živote, ženo bez morala", pored "Nedelje" po kojoj je ostvarenje dobilo ime, obeleži ovaj film?

- Ta pesma ima fenomenalnu muziku i tekst i možda je ostala u drugom planu u odnosu na neke druge njegove pesme. Kreativniji deo naše ekipe je odlučio da se baš ona provlači kroz ceo film, uz konsultaciju sa Futom. Smatrali smo da je ova pesma ta koja bi trebalo da ispliva kao neka pozadinska, u smislu filmske muzike i fenomenalno je legla uz neke scene.

