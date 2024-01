"KOLEGA MI JE NASRED TURNEJE IZDAHNUO NA RUKAMA" Pevačica o bolnim trenucima: Davala sam mu veštačko disanje, nije mu bilo pomoći

Pevačica narodne muzike Gordana Goca Stojićević iza sebe ima 30 godina karijere, koja se nikada nije zasnivala na skandalima i privatnom životu.

Ona je jedna od retkih koja nema mrlju u karijeri iako je počela da se bavi pevanjem kada je imala 15 godina. Goca se retko eksponira u medijima, te ne daje često izjave i ne gostuje po emisijama, ipak u jednoj svojoj ispovesti otvorila je dušu o svom životu.

Naime, ona je jednom prilikom ispričala da joj nije uvek bilo lako. Uvek je bila profesionalac u svom poslu, pa čak i u najtežim trenucima. Ono što nikada ne može da zaboravi jeste trenutak kada je pevala nekoliko dana nakon majčine smrti.

- Kada mi je majka umrla, nije prošlo ni 40 dana, imala sam zakazanu svadbu da pevam u Neresnici gde je moja majka provela najveći deo svog života. Tad sam se nakljukala sedativima, vozila do Neresnice i otpevala ljudima svadbu jer nisam mogla da ih izneverim, a kako je meni, to samo moja duša zna. Možda je to taj profesionalizam - rekla je pevacica Gordana Stojicević za Novu.

Ona se prisetila i smrti kolege Tineta Živkovica, koji je preminuo dok su bili na turneji.

- Jedna od najneprijatnijih situacija u mom životu i mojoj karijeri je smrt čuvenog Tineta Živkovića. Bili smo na turneji po Švajcarskoj. Kada smo završili jedan od nastupa i vratili se u hotel, Tinetu je pozlilo, on je bio srčani bolesnik. Te noći mi je Tine izdahnuo na rukama, na sred turneje. Pokušala sam da mu pomognem veštačkim disanjem. On me je zvao u sred noći pred zoru, ja sam došla u njihovu sobu, a on je već bio na samrti. Hitna pomoć je došla, ali nažalost, nije mu bilo pomoći. Očigledno je bio čovek koji je želeo da svoj život ostavi na sceni, da do kraja bude aktivan, jer mu je to bio život. Takođe, jednom smo mogli glave da izgubimo, vraćajući se sa nastupa. Bili smo nad provalijom, gledali smo smrti u oči. Nažalost, mnogi pevači su ginuli kada su se vraćali sa nastupa. Šaban, Toše u jeku karijere, kvalitetniji ne može da bude, ostavi dečko život na putu, kao i Luis, kao i Srećko Jovović i mnogi... Naš posao je prepun najlepših, najopasnijih i najtužnijih trenutaka - ispričala je Goca.

