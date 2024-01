"OD ŠABANA SAM NAUČIO ONO ŠTO SAM ZAMERAO RODITELJIMA" Husa otkrio detalje druženja sa Šaulićem: Bio je najveći i PRESKROMAN

Dok javnost sa nestrpljenjem očekuje premijeru filma "Nedelja" Husein Alijević Husa, koji glumi Džeja Ramadanovskog, priznaje da je neizmerno zahvalan pokojnom Šabanu Šauliću zbog čijih saveta je postao ovo što je danas, mnogi kažu novi Džej.

Naime pored toga što igra Ramadanovskog uz čije rame je odrastao, Husu krasi određena skromnost uz sve što radi koju je kaže pokupio od pokojnog Šabana.

- Od Šabana sam naučio možda nešto što sam podsvesno zamerao svojim roditeljima iako nisam imao potrebe, a to je skromnost. Moja majka Nada i otac Nuri su me vaspitali u duhu bivše SFRJ. Dosta skromniji manir života tada u odnosu na danas. Posle tog vremena došle su neke nove moralne vrednosti u kojima kad se ne bi snašao rekao bi sebi kako ste me to vaspitali tako da ja često budem naivan, a opravdanje sam tražio u tome. Oni su me zapravo vaspitali kako su trebali u duhu vremena i nisu ništa pogrešili. Kad sam upoznao Šabana koji je bio najveći i preskroman, shvatio sam da sve dođe na svoje, jednostavno prave stvari dođu ako si ih dosledan. Šaban se meni znao javiti sa aerodoroma iz Kopenhagena pričamo kao da je kući i bez obaveza, zvao me na ribu koju je sam pecao, a ovi neki mlađi umisle da su neko i nešto, pa se ne javljaju na telefon, glume zvezde - rekao je Husa.

Svi veliki ljudi poput Šabana Šaulića, Džeja Ramadanovskog, Marine Tucaković koji nisu više s nama sastavili su se u velikom projektu zvani film "Nedelja", a Husa je svakog od njih poznavao i družio se, pa nije ni čudo što je plakao na samo čitanje scenarija.

- Sam Džej je 2003 snimio moju kompoziciju "Laž i prevara" koju je pisala Marina Tucaković koja me upoznala sa Ramadanovskim kad sam bio tinejdžer. Marina i Futa živelu s par ulica od mene, kad god bi nam trebala neka pomoć u vreme Bit strita tražili bi od njih. Plemenitost i zabavljački duh koje je imao Džej teško da će se ponoviti ikad. Gde god bi se našao ljudi su bili oko njega nasmejani, on je bio majstor da vam stavi osmeh na lice. Više puta sam plakao dok sam čitao scenario, možda tu nema neke prejake emocije, ali je svaka vezana za moj život, zbog toga se nisam osećao da glumim. već da sam tu zaista sa njima. Samo par meseci pre smrti Šaban je snimio moju pesmu "Ti možeš sve" zajedno sa Zoricom Brunclik. Uvek je kažu najlakše raditi sa najvećim, ja sam zaista onda bio počastvovan - rekao je Husa.

Takođe veliki trag na Huseinovo odrastanje i muziku imala je i Dragana Mirković sa kojom se privatno druži i danas.

- Kada pričam o Dragani od nje sam naučio šta je istrajnost i profesionalizam, to je žena koja je dosledna u svemu što radi, zato i traje toliko. Nju sam upoznao kao klinac i družimo se i dan danas, uvek je tu kad mi treba - zaključio je Husa.

