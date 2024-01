BRUTALNO SUOČAVANJE JANJUŠA I ANELI! Zauvek je otpisao pred celom Elitom i ponizio: "Ti si takvo..."

Odnos Marka Janjuševića Janjuša i Aneli Ahmić po njegovom povratku u "Elitu" iz dana u dan sve više je burniji.

Janjuš je sada ustao za crnim stolom i pred svima ju je urnisao.

- Po povratku Janjuševom, sve vam je jasno. Janjuše, izvini sada, da mi ispričaš šta te je zateklo, šta si joj prećutao, nećeš da joj kažeš neke stvari, pričaš druge stvari sa Markom, kumom, Matorom. Hajde da čujemo šta se dešava?! Ona misli da si ljut zbog tekstova i onoga što je Alibaba izjavljivao - pitao je Milan.

- Krenuću prvo od toga da sam ja čitao neke tekstove, ja nisam ništa pročitao što nisam znao - rekao je Janjuš.

- Hajde da čujemo šta si čitao - ubacila se Aneli.

- Da ti ja ponavljam sada šta sam ja pročitao... Ja nisam ništa o tebi pročitao, jer ako ja budem krenuo da ti odgovaram. Slobodno si dobila od mene baš zbog tog ponašanja, ti si najbezosećajnija osoba koja postoji. Ti si to zapravo, obećao sam nekim ljudima koji su sigurno od tebe razumniji. Od ovog trenutka padaš kao osoba od ovog trenutka, sa tim stavom.

- Pitala sam šta si pročitao o meni - rekla je Aneli.

- Prvo da ti objasnim, tvog muža nisam čuo niti mi je on šta pisao, niti me je intresovalo. S obzirom da ti lupetaš šta lupetaš, ne slaže se sa učešćem ni tvoja rođena sestra. Ona kaže da si ti totalno pogubljena i da ne znaš ni šta pričaš ni šta lupetaš ni kako se ponašaš. Ti si govorila neke stvari koje se nikada možda ne bi ni saznale, možda i bi, ali si navukla muku pojedinim ljudima sa tvojim pričama i stvarima koje si radila tokom tvog života. Većina ljudi te je i napadala zbog tih stvari... Tebe ne intresuje šta će ko da kaže ako osećaš nešto. Ti si osoba koja se jako pravi luda, ja gledam nešto što ti radiš drugo, ja ti spominjem ti ništa - rekao je Janjuš.

- Reci šta sam napravila, hajde. Mene to zanima - rekla je Aneli.

- Kada sam otišao, prvo što si pitala majku je šta je sa tvojim Alenom...Da mi nisu poslali taj klip, ja to ne bih znao, a nije mi slala jedna osoba, nego 1.001. Kada su te neki pitali za to, ti si rekla da je to Alen. Ti si navukla takav hejt od ljudi. Ne mislim da te mrze, ali su počeli da te vidi ono što si možda ti, možda pogubljena, užasna si - rekao je Janjuš.

- Šta sam ti ja napravila?! Šta sam napravila od kako je Janjuš otišao?! - pitala je Aneli.

- Rekao ti je da bi te je**o... Ne mogu da pričam sada, ti si takvo... Ti se foliraš - rekao je Janjuš.

