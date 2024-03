ZVEZDA GRANDA JEDVA IZVUKLA ŽIVU GLAVU ZBOG SILIKONA! A ovo joj je bio NAJTEŽI TRENUTAK u životu, morala je za Švajcarsku

Pevačica Mirna Košanin, koja se proslavila u Zvedama Granda, progovorila je o najtežem trenutku u životu, ističući da je to momenat kada je otišla u inostranstvo da radi i odvojila se od deteta.

Mirna je, naime, svojevremeno ispričala da je u Švajcarsku morala da ode kako bi zaradila novac za nju i sina, a mnogo je patila jer je morala da se odvoji od deteta.

- Bila sam u Švajcarskoj odvojena od deteta i radila sam tamo, nedostajalo mi je dete. Moj prvi odlazak kada čekaš da dobiješ radnu dozvolu i tri meseca nisam mogla da odem kući - rekla je ona.

Mirna je tada istakla koje dve stvari su za nju najbitnije u životu, a zatim šta je prvo što zapazi na ljudima.

- Zdravlje i dete. Prvo na ljudima primetim stav, a padam na intelekt. Ne podnosim nepravdu i ne znam da se iskontrolišem tu – istakla je.

Inače, Mirna Košanin je ranije pričala da je prošla kroz pravu golgotu zbog estetske operacije grudi.

- Doktor je izvadio trojke, a ugradio petice ispod mišića, kada je sve to prošlo, pitala sam doktora koji mi je kasnije spašavao život u čemu je bio problem, on mi je objasnio da kada se jednom urade implanti, svaki sledeći put to mora da se uradi na istom mestu jer implant oko sebe ima opnu i to sraste kada ga izvadiš, tkivo ostaje, ti moraš da vratiš na isto mesto. Ne možeš ispod mišića jer koža ne može da nalegne, on je gurao što veći implant da to nalegne na svoje ali nije legao. Tetka me je izvadila sa klinike, obećali su da će mi pokloniti novu operaciju.

