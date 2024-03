ASMIN NE PRESTAJE DA OBASIPA STANIJU SKUPIM POKLONIMA: Za njen rođendan pukao 300.000 €, posle PORŠEA, još jedna LUKS stvarčica

Asmin Durdžić svojoj devojci Staniji Dobrojević, sa kojom je prevario aktuelnu učesnicu rijaltiija Aneli Ahmić, iznenadio je skupocenim poklonom za rođendan.

- Poklon za moju ženu - piše na fotografiji na kojoj se vide baloni u Stanijinoj omiljenoj pink boji, kao i kesa luksuznog brenda satova "roleks", čije su cene u proseku po nekoliko hiljada evra.

foto: Printscreen

- Život nas je spojio sasvim slučajno i od tog trenutka ništa više nije kao što je bilo pre. Sada znam zbog čega živim, sada znam šta je to pravi život. Imam samo jednu želju, a ta želja si ti. Ovog dana biću tvoja senka i trudiću se da sve bude po tvojoj volji. Svaka tvoja reč je moja zapovest i dužnost. Volim te i to mi predstavlja pravo zadovoljstvo. Ljubav u očima, radost u srcu i sreća u ruci, to je sve što želim da imaš u budućnosti. Srećan ti rođendan, ljubavi - napisao je Asmin.

foto: Printscreen

Podsetimo, Asmin je pre samog rođendan iznenadio starletu novim automobilom, poršeom do 280.000 evra.

foto: Printscreen

- Poklon za moju ljubav. Nadam se da će joj se svideti rođendanski poklon, nešto posebno kao što je i žena mog života posebna. S. - poručio je Durdžić.

Bonus video:

00:40 Stanija se počastila novim autom