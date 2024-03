AGENCIJE NUDE CECI DA OTVORI VILU ZA POSETIOCE I NAPLAĆUJE ŠETNJU KROZ NJEN LUX DOM! Ona pitala: Gde da budem dok uzimam pare?

Folkerka Svetlana Ceca Ražnatović održala je sinoć koncert u Sloveniji, u Mariboru, gde je okupila ljude iz celog regiona.

Koliko je Ceca Ražnatović poznata, pokazuje i to što je influenserka iz Slovenija sa velikim oduševljenjem nedavno otišla u obilazak pevačicine vile na Dedinju u Beogradu, koju je sve vreme snimala i video objavila na društvenim mrežama.

Ceca je sada otkrila da li je razmišljala da krene da naplaćuje posete bar prolaz, dvorište?

- Pričala sam ja tebi ranije u intervjuima da su mi nudili, agencije su mi nudile, da stave one crvene konopce i da ulazi narod. A gde ja da budem s decom dok narod šeta kroz moju kuću, a ja uzimam pare? Mislim, ne mogu da verujem šta sve ljudima pada na pamet. (smeh) - priča Ceca, pa nastavlja:

- Naravno da je to veliko "ne", ali mi je drago, to pokazuje samo da te ljudi vole, poštuju to što radiš. Devojka ništa nije rekla negativno, čak naprotiv, i dan danas ljudi dođu slikaju ispred kuće ili snimaju dok prolaze. Mahnem kad vidim, kada sam napolju, ali kad me nema, nema me. Najviše mašem "Paparaco lovu".

