"ŽALOSNO JE DA ZARAĐUJEM VIŠE OD PROFESORA I UČITELJA" Striptizeta Branka Blek Rouz: Neko je zakopčan do guše, ali je moralno dno!

Najpoznatija srpska striptizeta Branka Blek Rouz počela je da se bavim ovim zanatom najpre zbog novca, a šokirala je kada je izjavila da od istog može da zaradi više nego profesori i učitelji.

Naime, Branka Blek Rouz je otkrila kako su njeni školski prijatelji reagovali kada su saznala čime želi da se bavi.

- Šalili su se, s obzirom na to kolika je plata profesorima, učiteljima, nastavnicima, a znamo koliko je to zahtevno. Oni edukuju i izvode mnoge generacije na put i žalosno je zaista, evo javno kažem, žalosno je da neko sa estrade i evo ja u mom poslu mogu da zaradim više. To mi je sreća, ja sam kroz ovaj posao sebe obezbedila i zaradila lep novac, ali neko ko je završio akademiju, fakultet, to je žalosno jer je sistem vrednosti totalno izgubljen. Meni je žao što mi živimo u takvom društvu i vremenu, što se ne vrednuju te stvari, jer bi takvi ljudi prvenstveno trebalo da imaju veće prihode – rekla je Branka i dodala da smatra da vreme u kojem živimo postaje sve gore, te da su normalne stvari zapravo postale nenormalne.

foto: Kurir televizija

- Vremena su sve gora i gora, ovo je sada stvarno nova nenormalnost. Sve što je normalno ispada u stvari nenormalno, a sve što je nenormalno promoviše se kao normalno. Meni jednostavno neke stvari ne mogu da budu normalne. Sad će neko reći „Ona striptizeta je našla nama da morališe“, prvo moral nije to. Može neko biti zakopčan do guše, a moralno da bude dno dna. Može neko biti totalno nag, evo ja sam nudista, ali poštovati osnovna načela moralnosti. To znači, ja kao slobodna žena, nikad ne bih bila sa zauzetim muškarcem. Za mene je brak svetinja, a da mi se udvara zauzet muškarac to je poniženje mene – ispričala je ona.

- Moji sinovi se nikad nisu ljutili na mene što sam izabrala da budem striptizeta, jer sam s njima uvek otvoreno pričala o svemu. Jedan dečko iz odeljenja mog mlađeg sina slao mi je ljubavne poruke preko društvenih mreža. Otišla sam u školu i sve ispričala njihovom razrednom starešini i direktoru. Tada sam rekla sinu da slobodno može da pozove sve drugare da odgledaju moj šou, kako više ne bi imali predrasude i da se ne bi dešavale neprijatne situacije. Na moj nastup je došlo celo odeljenje, neka deca su čak povela i roditelje. Od tada su svi dolazili jednom mesečno da me gledaju kako igram i moja deca više nikada nisu imala problem s tim što im je majka striptizeta - počinje Branka priču za Hit Informer i otkriva da je odlučila da se bavi striptizom najpre zbog novca.

kurir.rs/grandonline/preneo I.L.

Bonus video:

03:06 Branka Sovrlić izjava