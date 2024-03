PRIJI MALO MILIONI € NA TURNEJI, DOBRA JOŠ 590.000 € Pored koncerata jedna stvar joj donosi novac, ovako zgrće lovu kad ne nastupa

Aleksandra Prijović trenutno slovi za jednu od najuspešnijih naših pevačica, te puni dvorane kako u Srbiji tako i u regionu.

Njena turneja "Od istoka do zapada" traje nekoliko meseci, a od koncerata je zaradila desetila miliona evra, prema pisanju medija. Međutim, malo ko zna da Aleksandra ima dodatne prihode i to od Jutjuba i Spotifaja, platforma na kojima se sluša muzika.

Pesme "Dam dam dam", "Placebo", "Psiho" sa navedenog albuma na Jutjubu imaju više od 252 miliona pregleda, dok su na Spotifaju do sada preslušane više od 31 milion puta.

- Prija toliko zarađuje od Jutjuba i Spotifaja da uopšte ne mora da održava koncerte! Osim brojnih arena koje je od septembra napunila širom regiona, njen vrtoglavi uspeh ogleda se i na mnogim digitalnim platformama. Samo pesma "Dam, dam, dam" do sada ima više od 67 miliona pregleda na Jutjubu, za njom sledi "Psiho" sa 43.605.919 pregleda, dok sve ostale pesme imaju po devet miliona. Svih devet pesama do sada je sakupilo 252.078.683 pregleda! Jedan pregled na Jutjubu se u proseku naplaćuje 0,002 evra, to znači da je Prija do sada samo od Jutjuba zaradila 504.157 evra - rekao je izvor.

foto: Nemanja Nikolić, Printscreen/Instagram

Kako je izvor pomenutog medija objasnio, Prija zarađuje i od jedne od najpopularnijih platformi na svetu - Spotifaja.

- Ta platforma je jedna od najuticajnijih za slušanje muzike u svetu. Mnoge svetske zvezde često na svojim društvenim mrežama dele statistiku i rekorde koje obaraju na Spotifaju, ali i Aleksandra ima čime da se pohvali! Devet pesama sa njenog poslednjeg albuma do sada imaju 31.190.000 "strimova", odnosno toliko puta su preslušane. Jedan "strim" naplaćuje se 0,003 evra, što znači da je od tih pregleda do sada Prija inkasirala 85.858 evra. Najslušanija pesma na toj platformi je, kao i na Jutjubu, "Dam, dam, dam", koja do sada broji 8.748.000 slušanja, a slede "Psiho" sa 5.493.000 i "Placebo" sa 3.877.000. To su sjajni rezultati i po broju slušanja jednog albuma nema joj ravne u regionu - rekao je dobro obavešteni izvor.

kurir.rs/informer/preneo I. L.

Bonus video:

00:09 Prija obećala da neće plakati