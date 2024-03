"BRENA DRŽI PRIJU NA OKU I POD KONTROLOM"Zaharov ŠOK intervju: Prodala se za SITNO, JK je režiser SKANDALA, a on je najbolji pevač

Pre 40 godina izašao je album sa pesmama "Čačak, Čačak", "Duge noge" koji je za Milutin Popović Zahar uradio za Lepu Brenu i "Slatki greh". Od te davne 1982. godine mnogo toga se promenilo, pa i odnos kompozitora sa ovim zvezdama, ali pesme se i dalje se slušaju.

"Uvek je bilo pokvarenosti u tim muzičkim i estradnim vodama. Breni sam napravio milionske tiraže, sa mnogo pesama i nekoliko albuma... Ja sam pisao te zezačke pesme jer je ljudima bilo dosta kuknjave i zavijanja. Ona je na krilima te muzike za dva meseca postala mega zvezda. Napravio sam joj četiri ploče koje su bile mega slušane. Ipak, neka ekipa iz PGP RTS-a htela je da preuzme Brenu pošto je mnogo para donosila, pa ju je banda uzela od mene i gurnula kod Bate Kovača i Marine Tucaković, da joj oni rade pesme. Brena me je za sitninu prodala. Spremao sam je za Evroviziju, napravio sam joj pesmu Blondi sa balkana sa kojom bi mogla čuda da napravi, ali njoj su uradili i dali Sitnije cile sitnije, sa kojom je bila poslednja na našem izboru. Onda je počela da se skida, jer joj je Saša rekao da je to dobro za posao. Tako se i slikala, pa je otkupljuvala sve I tiraže jer bi se u momentu pokajala. Pokušala je posle sa mnom da se pomiri, ali neuspešno. Ja sam od pepeljuge napravio kraljicu, a tako mi se vratilo. Više puta su me prodali, nije ona jedina."

Da li mislite da Aleksandra Prijović ide dobrim putem da jednog dana nasledi svekrvu Brenu?

"Ja sam bio u žiriju dok se ona takmičila. Ja sam zbog Željka Mitro- vića odlazio u takmičenje, zemljak i mi je. Ona je bila jedno prosečno, obećavajuće mlado biće. Ali, naišla je na mudru, sujetnu ženu, koja bi i sve koji mogu po pesmi da je zasene, uvukla u porodicu, u svoje okruženje, da joj budu na oku i da ih drži pod kontrolom. Verovatno je i ona kao i svi mislila da će je udajom u tu kuću dodatno uzdignuti. Aleksandra je pevačica koja se lepo zbrinula, ali tako da ni jednog momenta ne zasmeta Breni. Da se nije udala za njenog sina, Brena bi se okumila sa njom. Voli da ima sve pod kontrolom, ali nije samo Brena takva."

Sa bivšom suprugom Gocom Lazarević imate dobar odnos. Kako ona pliva na estradi?

"Ona je majušna žena koja nije vešta sa tim igrankama i ne može da se održi. Kao što vrabac ne može da opstane među orlovima. Nije loše prošla u životu. Imamo dvoje dece, od kojih je jedna filmski reditelj, nagrađivan u Rusiji, ćerka profesor na akademiji. Moja druga ćerka, iz prethodnog braka je bila sekretarica Amfilohija, završila je književnost. Što se tiče porodice, tu sam spokojan, miran i zadovoljan postignutim."

Za Jelenu Karleušu ste rekli da hvata na skandale, jel i dalje tako?

"Ona je i više od toga, ona je režiser skandala. Njeni skandali ne smetaju i ne vređaju. To je njeno sredstvo da bude u žiži. Ona je to usavršila. Jovana Jeremić pokušava to isto, ali je Karleuša mnogo markantnija u tome. Jelenu mrzi da peva, ima druge atribute, ne mislim na ženske, zna da nosi praznu popularnost koja se prima ovde kao ambrozija. Jelena kad peva, ja mislim da se zeza. Ali, za čestitku je to što je veliki borac i ume kao niko drugi da ni iz čega napravi nešto značajno i veliko. Ako je popularnost osobina, ona ju je sama napravila."

Zašto se Vesna Zmijanac povukla sa javne scene?

"Izuzetan pevač, ali ja sam je zvao džambas. U njoj je bilo preoštrih stvari za nežniji pol. Nije vređala, nije bila prosta, samo je bila oštra. Svako njeno obraćanje je bilo kao servis Đokovića, neodbranjiv. Ima nejebavajući stav, ne podleže autoritetu, svoja je. Ima lepe ukrase. Što se tiče pevačica ipak smatram niko nije mogao da peva sa ukrasima kao Lepa Lukić."

Priča se da se snima film o životu Lepe Lukić. Kako gledate na njenu karijeru?

"Lepa je prirodna, narodna žena, pametna, iskusna. Njoj nije trebao nikakav učitelj, bog joj je dao talenat za sve. Film o njoj bi bio zanimljiv ukoliko bi bio rađen po merilima skandal majstora Dragana Bjelogrlića. Lepa vlada sobom izvrsno i ako je bilo skandala ili poroka, kako pričaju, meni je to simpatično. Ona nije bila kockar, već sama slobodna žena koja je u tim igrama nalazila zabavu. Pa, u Las Vegasu kockarnice su pune takvih žena. Da li su one kockari? Naravno da nisu, samo se zabavljaju za svoj groš, uživaju. U to ne treba dirati svakako ako nekome smeta. Ona je jedna od najtalentovanijih na muzičkoj sceni."

Ko su pevači kojima ste pesmama mnogo pomogli u karijeri, a nisu znali to da cene? Ima li još takvih?

"Ima naravno. Miki Jevremović, koji je iz Valjeva, a proslavio se pesmom "Grkinja", koju sam mu ja radio. On se iz mrtvih vratio. Na Jadranskoj obali se orila pesma, pevao je na svim krstarećim brodovima, od severa do juga. Kad je došlo vreme za koncerte, svi su bili pozvani osim mene. Tek kad je došlo vreme za drugi hit, Sonja njegova žena ga pita da li ima obraza da ide kod čoveka koji ga je iz mrtvih podigao, a kog nije zvao. Onda me je zvao na naredni koncert uz neki izgovor, da sam bio na spisku i za prethodne, ali se nešto iskomplikovalo kao. Govorio sam mu da mi se sviđa njegova žena, pa je bio ljubomoran kao pas na mene. Da vam kažem, estrada, politika, advokatura, te sitne trgovine, to je to. Naš narod je sklon nezahvalnosti i primitivizmu. U Italiji sam osvojio treće mesto sa Snežanom Babić. Ni od nje nikad nisam imao nikakvu zahvalnost. Ali, svi su zahvalni kad im prođe vreme, pa hoće da se vrate."

Ko vam se dopada danas na muzičkoj sceni?

"Svetska klasa čak i kad peva narodnjake je Haris Džinović. Pesmama, glasom – apsolutni as. Jedini pevač koji je za nijansu više na pijedestalu od njega, bio je pokojni Toše Proeski. I njemu sam napisao jednu pesmu, ali neću da je snimim iz poštovanja prema njegovoj porodici koja to ne bi volela."

A od mlađe garde?

"Danas ima puno pevača, dobrih i ne tako sjajnih. Ako vidite da tri devojke šetaju Terazijama, budite sigurni da je jedna pevačica."

Kako vam se čini Darko Lazić?

"Da ima uredniji život mogao bi duže da traje. Ovako, vrlo često imam utisak da želi da bude neki novi Šaban što je nemoguće. Dva pevača mi se izdvajaju, jedan je Nenad Manojlović, a drugi Miloš Radovanović. Oni mi se sviđaju. Napisao sam knjigu koja se zove Kako postati pevač. U rukopisu je, ali verujem da će jednog dana biti objavljena i da će mnogima da pomogne."

Spomenuli ste Šabana Šaulića, zašto sa njim niste sarađivali?

"Jedini čovek sa kojim nisam voleo da sedim više od 10 minuta je Šaban, a nije voleo ni on sa mnom. Kad smo se sreli u Čikagu, pozdravili smo se. Rekao mi je da smatra da ne volim ni njega, ni kako peva, a ja sam mu odgovorio da greši. Imao je raskošan glas, boju, ali mislim da je u početku karijere jako jodlovanje i trilere zloupotrebljavao. Uozbiljio se i složio sa mnom da su njegove najlepše pesme one koje su najjednostavnije, poput "Verujem u ljubav". Šaban je imao neponovljiv glas, rođen u Podrinju gde se govori čist srpski jezik. Zamerio sam mu na pesmi "Utjehu, dajte mi utjehu", koju je otpevao na ijekavici. Rekao mi je da ga je tako savetovao Buca Jovanović, da bi se prodavao u Bosni. Obojica imamo ljudskih mana. Ja sam bio tašt, smatrao sam da on treba da zatraži pesmu, a njemu je bilo logično da ja ponudim pesmu. On je najbolji pevač po kvalitetu glasa svih vremena."

