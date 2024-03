DARA BUBAMARA 40 DANA BEZ DEČKA! Pevačica otkriva zbog čega je sama: Posvetila sam se sebi, uveče je kriza...

Pevačica Dara Bubamara kaže da ima energiju koja privlači muškarce, te da nikada nije imala problem da nađe partnera.

Neki kažu da je bahata, dok drugi kažu da radi što i drugi samo joj se broje recke, jer je popularna. Dara Bubamara se vratila sa turneje i kaže da je 40 dana bez dečka, ali da nije bez udvarača:

- Nikada nisam imala problem s tim. Ustvari imam problem sa udvaranjem previše muškaraca. Znaš, kad žene pričaju "niko mi se ne sviđa", ne znam, ja prođem na semaforu, izađem iz lifta i eto, na mene neko naleti. Mislim, takva sam. Prosto privlačim, nemam pojma. Što se tiče neke veze sada je trenutno nema, zato što sam bila nekih 40 dana na nekoj dijeti. Jela sam samo povrće i pila vodu i nije mi bilo do života. Znaš ono, uveče kriza, gledaš neki film, tako sam se posvetila sebi, pošto radim nove pesme, radiću nove spotove. Sad što se tiče nekih ljubavi - nema ih - priča Dara i otkriva kome smeta njena sreća:

- Pa to je ljubomora. Nekako u zadnje vreme ljudi su jako nezadovoljni i onda kad tebe vide da si srećan... Stvarno sam ostvarena, sve mi ide u životu kako treba. Na prvom mestu mi je zdravlje. Imam predivnog i pametnog sina koji trenira, koji je dobro dete u srednju školu ide. Nemam nijedan razlog da sam nesrećna. Znači uvek ljubavi imam, mislim kad mi se hoće ljubav. Sve što zamislim sve ostvarim i imam nešto u glavi nisam do sad pričala, ali to ću ostvariti - završava Dara.

