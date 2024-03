Mirko Kodić, proslavljeni harmonikaš, pre četiri meseca izgubio je najstarijeg sina Aleksandra, kojeg je dobio u prvom braku sa bivšom suprugom Jasnom. Harmonikaš se teško bori s bolom koji je doživeo, a kaže da mu muzika predstavlja beg od surove stvarnosti.

02:03 POLAKO SHVATAM DA JE TO MORALO DA SE DESI! Mirko Kodić emotivno za Kurir o smrti svoga sina Aleksandra: Jako mi je teško

- Meni je harmonika najveći lek i kada nju stavim na grudi ja zaboravim čitav svet. Ne može da bude lakše. To se nosi u sebi, ali polako shvatam da je to moralo da se desi. Da je Bog tako rekao i da njemu možda treba on gore više nego nama dole. Njega nikada neću prežaliti u životu i uvek ću ga nositi u srcu. Jako mi je teško da pričam o njemu - rekao je Kodić.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Bonus video:

03:45 DA LI POSTOJI SUJETA NA ESTRADI? Kodić, Ćana i Lepa otkrili: Ljubomora postoji ali samo kod OVIH LJUDI