ZAVIRITE U KUTAK SINA OGNJENA AMIDŽIĆA I MINE: Pokazali ko čuva njihovog tek Peruna, prizor iz doma će vas oduševiti (FOTO)

Voditelj Ognjen Amidžić i njegova supruga Mina Naumović postali su ponosni roditelji 9. marta kada je Mina na svet donela njihovog sina Peruna.

Ponosni roditelji svakodnevno uživaju sa bebom koja deli fotografije iz porodičnog doma na svom Instagram profilu.

foto: Pritnscreen/Instagram

Mina je objavila fotografiju kutka za bebu na kojoj se vidi krevetac pored kojeg nadgleda malog Peruna njihov pas Čaka.

"Obezbeđenje 24/7", napisala je uz sliku i postavila smajlija.

Inače, Ognjen Amidžić nedavno je podelio svoje utiske o ulozi oca i brizi o novom članu porodice. Rekao je da je iskustvo jako zanimljivo, slatko i novo, te da se sa bebom ulazi u novi ritam ishrane i spavanja.

foto: Printscreen

- Imam to iskustvo, gledam na to malo drugačije, ali je to neopisiv osećaj kada se desi, kao da iznova sve proživljavaš. Potrudiću se da neko iskustvo prenesem na ovo. I sam doživljavam to drugačije, to je neki osećaj koji je poseban, ali ja sam preodgovoran kada su deca u pitanju. Ja sam: "Samo da bude sve okej, da bude kako treba, da ne fali ništa" i to - rekao je voditelj, te je otkrio da li su se upoznali Matija i mali Perun:

- Ovih dana će da dođe, onda ću vam preneti utiske... Naravno, to ne može da se objasni. Jesam, ali što da ne, voleo bih da se desi još neko dete - dodao je on za "Premijeru".

kurir.rs/republika/preneo I.L.

Bonus video:

00:12 Ognjen Amidžić došao po ženu i sina u porodilište