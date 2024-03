"BIO SAM ODVRATAN PREMA NJEMU, HTEO SAM DA GA UGASE" Ovaj sportista nije podnosio Veljka Ražnatovića, a onda su postali KUMOVI

Bokser Veljko Ražnatović sa samo 25 godina postao je profesionalni bokser u Srbiji, a majka Ceca, sestra Anastasija i supruga Bogdana njegova su najveća podrška na mečevima.

Osim profesionalnog uspeha, boks je Veljku doneo i prijateljstva koja su za ceo život. Kapiten bokserske reprezentacije Srbije Vladan Babić postao mu je kum, ali je u podkastu MMA Institut iskreno priznao da njihovo upoznavanje nije mnogo obećavalo, a onda je usledio obrt.

- Kada je prvi put došao kod nas u salu, bio sam odvratan prema njemu. On to i danas priča. I ja to pričam. Momke koji su sparingovali sa njim terao sam da ga "ugase", da ga nauče da boks nije nešto što možeš tek tako da treniraš. Druže, moraš da se izmaltretiraš. I on je izdržao sve. Ne znam da li bih ja prvi to uradio, verovatno ne bih. Ali, on je posle svega došao i pružio mi ruku. Pomislio sam, ako se on tako ponaša prema meni, ne mogu ja sad da budem mentol. To bi značilo da sa mnom nešto nije u redu - rekao je Vladan Babić.

Posle turbulentnog početka, Veljko i Vladan su izgladili odnose, što ih je nedavno dovelo i do kumstva.

- Ja sam mu krstio drugog sina. Bože zdravlja, planiramo i neke zajedničke projekte - naveo je kapiten našeg nacionalnog bokserskog tima.

