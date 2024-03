CECA ZA 30 DANA SMRŠALA 8 KG A ČAK PILA I PIVO: Uvela dva važna pravila u svoj život i kilogrami se sami skidaju!

Pevačica Svetlana Ceca Ražnatović od početka karijere važi za jednu od najzgodnijih pevačica i malo ko bi pomislio da je ikad držala dijetu. Međutim, pevačica otkriva da je poslednjih meseci korigovala ishranu i povela računa šta jede, pa je uspela da smrša osam i po kilograma!

- Naporne pripreme dovela sam liniju do perfekcije, i to bez ikakvih rigoroznih dijeta. Odlučila sam da praktikujem jednu vrstu autofagije, a to znači da posle osam uveče ne jedem ništa i pijem vodu, a ponekad i pivce! Mnoge pivo goji, ali mene ne. Mene pivo voli! Zaista je tako - priča Ceca i dodaje da je i fizički aktivna.

- Ujutru ustajem oko osam, doručkujem i idem na trening. Ako ne stignem da odem u teretanu, onda brzo hodam na traci da bih od ranog jutra aktivirala metabolizam. Fizička aktivnost je veoma važna. Tako sam za mesec dana smršala osam i po kilograma.

Folk zvezda nije pobornik rigoroznih dijeta i nikada ne bi koristila sredstva za mršavljenje.

Ceca kaže da zbog napornih koncerata koje ima tokom cele godine mora da bude u dobroj kondiciji, naročito zbog trećeg Ušća, koje planira za narednu godinu.

- Tako veliki koncerti zahtevaju mnogo priprema, koje iziskuju mnogo fizičke i mentalne snage. Zbog toga želim da budem maksimalno spremna za taj veliki događaj, koji planiram za jun sledeće godine. Trebalo je da koncert na Ušću zakažem za ovu godinu, ali svi termini su bili rezervisani. Zbog toga sam ceo spektakl pomerila za 2025, a do tada će biti gotovi novi album, koji uveliko pripremam - rekla je Ceca.

