"RAZDVOJILI SU NAM SE PUTEVI" Sofija Rajović potvrdila da se RAZVELA: Razišli smo se i ne želim ništa više...

Kao bomba odjeknula je vest da se razvela Sofija Rajović. Ona se 2022. godine udala u tanosti, a isto tako se tajno i razvela. Kako su mediji saznali, oni su nedavno stavili tačku na njihovu ljubavnu priču, a glumica je to i potvrdila.

foto: Damir Dervišagić, Shutterstock

- Ja generalno takve stvari volim da čuvam za sebe. Nisam tip koji voli da kometariše dešavanja iz privatnog života, ali posto je došlo do toga, reći ću... Bilo je lep dok je trajalo. Razdvojili su nam se putevi i to je to! Završilo se sve ljudski! Razišli smo se u miru i ne želim ništa više da kažem na tu temu - zaključila je ona.

Kurir/Pink/Preneo: Lazar Stanušić

Bonus video:

00:26 Sofija Rajović na medenom mesecu iz snova