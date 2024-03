KO JE MISTERIOZNI MUŠKARAC KOG JE SOFIJA RAJOVIĆ KRILA OD JAVNOSTI? Udala se tajno, razvela se tajno, a evo kako ON IZGLEDA

Kao bomba odjeknula je vest da se razvela Sofija Rajović, a glumica je to i kratko potvrdila.

- Ja generalno takve stvari volim da čuvam za sebe. Nisam tip koji voli da kometariše dešavanja iz privatnog života, ali posto je došlo do toga, reći ću... Bilo je lep dok je trajalo. Razdvojili su nam se putevi i to je to! Završilo se sve ljudski! Razišli smo se u miru i ne želim ništa više da kažem na tu temu - bila je iskrena.

Sofija se, baš kao i što se udala, razvela tajno, a o "njenom muškarcu" se nikada nije znalo puno.

Postoji samo nekolicina fotki sa venčanja, a u nastavku možete pogledati jednu o tih. Oni su uslikani dok su sekli svadbenu tortu.

foto: Printscreen

U više navrata izlazile su njegove fotke, a reč je o galantnom starijem muškarcu sa prosedom bradom i kosom i vrlo izraženim ukusom za modu.

foto: Printscreen

Kurir / Pink / Preneo: Lazar Stanušić

