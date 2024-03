"KARDI BI JE ISKOPIRALA MOJ SPOT ZA KOKA ROKU!" Dara Bubamara žestoko oplela po reperki: U sve umešan i ovaj TRANSVESTIT

Dara Bubamara tvrdi da ju je iskopirala američka reperka Kardi Bi, i to u njenom novom spotu za singl "Like What".

Pevačica smatra da su joj Kardi i njeni saradnici ukrali ideju za pojedine kadrove iz spota za pesmu "Koka roka" i da to nije prvi put da se ovako nešto dešava.

foto: Printscreen/Youtube

- Frizer Kardi Bi, koji je inače transvestit, me je zapratio na Instagramu. Pratili smo se jedno vreme, a sad više ne. On je bukvalno kako se ja slikam, odmah sutradan objavio iste slike. Oni nas toliko kradu. Misle da smo mi mala zemlja i da to niko neće da vidi. I Ani Nikolić je Džej Lo ukrala spot za "Bilo je lepo". Taj poslednji spot Kardi Bi, providni sto i imidž, isto sve kao "Koka roka". Njihov je mnogo skuplji spot, naš nije tako skup. Ideja je totalno ta. Oni misle to se ne zna, a sve se zna - istakla je Dara u emisiji "Ekskluzivno".

Podsetimo, pre određenog vremena su pojedini tviteraši uočili veliku sličnost scenografije i koreografije na turneji Tejlor Svift sa onom koju je naša pevačica imala na svom koncertu u Beogradskoj areni 2018. godine.

foto: Printscreen/Youtube

Kurir.rs

