BAKA PRASE U OGROMNIM DUGOVIMA! Prodaje svoje LUKS AUTOMOBILE po šok cenama: "Molim vas HITNO JE" Sve RASPRODAJE

Jutjuber Baka Prase otkrio je da je upao u ogromne dugove zbog kocke, te da je u proteklom periodu izgubio 240.000 evra.

On je sada na svom Instagram storiju podelio oglas da prodaje svoje luksuzne automobile i to po drastično nižim cenama.

foto: Nemanja Nikolić

Naime, Baka je dao oglas za automobil marke "Mecedes Benz AMG", kao i čuveni "Lamboghini", ali i kabriolet "Mercedes", koji je nedavno poklonio svojoj devojci Anji Bla.

"Hitno. Cene su spuštene na maksimum", napisao je Bogdan Ilić uz emotikon koji moli.

Baka je iznenadio sve kada je otvoreno na Instagramu napisao da ne vidi izlaz iz dugova zbog kocke, od koje je poslednjih meseci zarađivao vrtoglave cifre.

Mnogo sam para sj*bao i mnogo sam se zadužio, nemam odakle da stvorim lovu i ne mogu da se vratim dok ne rešim sve. Mnogo sam ispao glup, sve sam zas**o... Napravio sam mnogo veliko s*anje, ne znam šta da radim. Sve sam sje*ao. Je*ala me kocka - napisao je jutjuber.

Inače, i jedan od njegovih najboljih prijatelja, Stefan Delić u jednom podkastu na Tiktoku ispričao je zbog čega je Baka propao.

foto: Printscreen/Youtube, Shutterstock

Istina je. Brate, pakao. Krenuo je baš da se za**bava što se toga tiče. Video si i sam da je pukao 160.000 evra i mnogi misle da je to za*ebancija, marketing... Ali ljudi, vidite i sami šta sve lik kupuje. Zavozao se i to je najveći problem kad te to zavoza, kad te zavoza ta lova, mora da ostaneš malo bistre glave. Što više imaš, to više želiš, vuče te... I onda sve više, i više i više i onda j**i ga, šta ćeš... - rekao je Delić u "panama podcastu".

Kurir.rs/Blic

