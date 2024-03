HITNO OGLAŠAVANJE MARIJE KULIĆ! Reagovala nakon što je Darijan postao otac i udarila na ćerku: Zvali su je morski kit, SELJANČURA

Aktuelni učesnik "Elite", Darijan Radomirović, 22. februara napustio je "Elitu" kako bi, na sopstveno insistiranje, DNK analizima utvrdio da li je otac devojčice koju njegova bivša partnerka ne želi da prizna kao njegovu.

Danas su stigli rezultati i kako je Darijan i sam otkrio, potvrđeno je da je on otac male devojčice, te on zbog toga nije krio sreću u radio emisiji "Amnezija", već suprotno - pozdravio je majku svog deteta i otkrio da će sve učniti kako bi se pokazao kao dobar otac.

Tim povodom se oglasila Marija Kulić i dala komentar na celokupnu situaciju.

- Ne zanima me to, nek je sa srećom, zovite njegovu majku, ona treba da bude srećna što je dobila unuče, ja svoje unuče imam - rekla je Marija, a onda se osvrnula na pomirenje Darijana i Miljane:

- Bljak mi je to sve! Kakva noć, kakav dan?! Nigde i nikako tamo. Ona zna šta ja mislim, nemoj da se ona mnogo pravi da je nenormalna i blesava! Ona zna da ja ne opravdavam nju da ima odnose na televiziji, jer je majka, ima dete, žensko je, ćerka je, sestra je. Da nju familija gleda, više niko i ne gleda od rodbine niti mi iko šta govori, jer znaju da se ja zgražavam tim scenama. Ja mislim da bih je za kosu izvukla iz kreveta kada bih ušla tamo da je vidim! Meni je to odvratno, rade svi, mene tuđa deca ne intresuju, to je njihov problem. Ja bih volela da se moje dete ponaša po mojim pravilima, ja sam konzervativna žena i patrijarhalno vaspitana. Ja sam bila mlada, pa gde god da sam otišla, ja sam vodila računa o mom ponašanju. Ja sam vodila računa i kako ću da sednem, nikada mi nije palo na pamet, a mogla sam da radim kao neke sve i svašta. Ja kada sam zadovoljna sobom i svojim ponašanjem, može meni da priča ko šta hoće, ja znam da sam najbolja i mogu da kažem da sam žena koja nema grešku u životu...Ona za ta dva meseca što je napolju ne može dečka da nađe, niti je zanimaju muškarci. Što je najgore, ona se ne okrene niti spomene, niti kaže: "Jao što je lep momak", ne intresuje je, a tamo se ponaša kao da je ros**ja, kao one najgore ku**etine, zato me i boli duša. Ne može tako da izgubi svest o kamerama, šta god da uradi, mora da pomisli na Željka. Ja sam sa Željkom non stop, ona zarađuje za njega i drugačija je od mene mnogo. Znaš kako, treba da ima malo poštovanja i prema nama, ispada ovako samoživa, a nije, ispada da samo misli na sebe, da je boli uvo i za majku i za oca i za dete, a nije. Da li će neko sutra da mu u školi pusti snimak i da kaže: "Vidi šta je tvoja majka radila"?! Da ona ne razmišlja o takvim stvarima, a upravo sam joj to pričala da samo o tome vodi računa - rekla je Kulićka.

- Ma, kako da ne, samo joj još to treba, obavezno. Prvo, ona ne sme više da se podvrgne nijednoj operaciji zbog krvi, ne sme na operaciju! Hirurške intervencije?! Sad će, kako da ne, ona će da ide na izbor za mis, pa da joj grudi budu čvrste. Muškarci zavole mozak, a ne grudi! Ja sam razgovarala sa njom i kada je bila kod kuće, nije nužno, jesu se spustile, nisu onako čvrste. Jedino što bi joj lepše stajale haljine i kupaći, neće ona da bude striptizeta ili ne znam šta, pa sada mora da radi grudi. Treba da izvadi usta prvo. Toliko smo se namučile, 40 dana posle porođaja je išla da izvadi taj biopolimer, ali se to razložilo...Nepopravljiva je u ponašanju, mogu da kažem, a fizički izgled, mogla bi da sredi usne...Kačili su se, zvali su je "svinja debela, "morski kit", ne znam ni kakve nadimke, sada nemaju za šta da se uhvate, jedino da sredi kosu, ona ima jaku, zdravu i lepu kosu - rekla je Kulićka.

Takođe, Miljana je istakla da će ostati sa Darijanom samo ukoliko se pokaže da je dobar otac, u šta Marija, kako nam je i sama otkrila, ne veruje.

- Ne verujem ja njima ništa! I ne vidim ja da je zaljubljena u Darijana, niti vidim da ona voli Darijana. Mislim da je ona sa njim da joj brže prođu dani, da ima sa kim da popriča i što je najgore, da se koriste za te se**ualne odnose. Ne vidim ljubav, najiskrenije, ni sa jedne ni sa druge strane - rekla je Marija, a onda se osvrnula na vrelu akciju svoje ćerke i Darijana koju su imali u izolaciji na oči Darijanove bivše devojke, Sneže Kušadasi:

- Odvratno, katastrofa! Ponaša se kao neka seljančura, na šta to liči?! Kakva god da je ta Sneža, bila je sa njim! Ponaša se kao one ortodoksne ku**etine, one što nemaju obzira ni prema kome, ni prema čemu. Jedno odvratno ponašanje! Kada je budem videla, svašta ću da joj kažem za to. Meni je to odvratno i nisam očekivala to od nje, da se spusti tako nisko. Ne znam više kako da je komentarišem! I seljački, i beskrupulozno, sve najgore bih rekla što se tiče tih odnosa u izolaciji pred njom - rekla je Marija.

