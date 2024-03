MARIJA KULIĆ BESNA NA MILJANU: To dete živi kao da je bez mozga! Jednu stvar neće moći da joj oprosti

Nekadašnja učesnica rijalitija "Zadruga", Marija Kulić, prokomentarisala je dešavanja u "beloj kući".

Ona nije štedela ni svoju ćerku Miljanu Kulić, koju je žestoko osudila zbog intimnih odnosa koje ima na televiziji.

- Ona je više puta kritikovana za to, ona ima dete, degutantno je da to radi na TV-u. Ono skakanje, meni je ono stvarno... Dovodi me u situaciju da vičem. To dete živi kao da je bez mozga. Ona mora da izbegava te stvari, ima jedno dete i ne treba joj više, mora da se zaštiti - rekla je Marija koja je potom otkrila šta bi uradila da Miljana zatrudni.

- Šta da radim, neću ovde da pravim sirotište?! Jedno dete je bez oca, pa i drugo da bude. Deca se rađaju u braku, mnogo mora da se vodi računa - rekla je Marija.

Marija je otkrila kako reaguje na to što Ivan na sve načine osporava Miljanu kao majku.

- On stalno priča da je Miljana gora majka od njega, što nije istina, ona je drugačija spolja, jer ona je posvećena skroz detetu. Ona ga vodi u vrtić, idemo na more, vodi ga u igraonice, ljudi koji je znaju to kažu i tako - rekla je Marija.

